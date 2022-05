Ennek következtében az Android fragmentációja meglehetősen nagy, és olyan szinte sosem fordul elő, hogy az éppen aktuális főverziót futtassa a piacon lévő telefonok többsége, a régebbi akár csak két-három éves készülékek tulajdonosai sokszor még annak is örülhetnek, ha egyáltalán biztonsági frissítéseket kapnak - írja az Origo.

A helyzet reménytelenségét látva a Google az évek során többféle intézkedést is foganatosított, például a rendszer számos alapvető elemét függetlenítették a főverziótól, így azokat külön, a gyártókat kikerülve is lehet frissíteni.

Mivel azonban a főverziókat tekintve továbbra is nagyon töredezett maradt a piac, a Google hivatalosan már nem is közli, hogy milyen a megoszlás a használatban lévő készülékek között.

Ezt a statisztikát korábban a Google rendszeresen közzé tette, azonban ezáltal célponttá is vált az Apple-lel szemben, az iPhone-ok többsége ugyanis jellemzően mindig az iOS aktuálisan legújabb főverzióját futtatja. A helyzet azért nem reménytelen, ha információhoz szeretnénk jutni, ugyanis a szoftverfejlesztők által használt Android Studio keretein belül elérhetőek még a statisztikák.

Ez fontos, hiszen a fejlesztőknek hasznos látniuk, hogy melyik régebbi főverziót érdemes még támogatniuk az appjaikkal, amelyik nagyon kevés készüléken fut már, azzal nem biztos, hogy érdemes foglalkozni. Ez viszont azt is jelenti, hogy a statisztika felfele kicsit hiányos, a legújabb Android 12 például nem is szerepel benne, hanem csak az előző főverzióval, a 11-essel együtt látható a szám.

Mindenesetre ez alapján az "Android 11 vagy újabb" főverziót futtató készülékek száma mára átvette a vezetést, de ez még mindig csak azt jelenti, hogy az aktív telefonok 28,3%-án, tehát alig több mint negyedén fut viszonylag új rendszer - ne feledjük, az Android 11 még 2020-ban jelent meg, tehát már az sem annyira ropogós.

A 2019-ben megjelent Android 10 még mindig a telefonok 23,9%-án aktív, ami abból a szempontból nem is meglepő, hogy ennél a verziónál vágták el az Egyesült Államok szankciói a Huawei-t a Google termékeitől. A Huawei akkor elképesztő mennyiségű telefont adott el, amik viszont a mai napig megrekedtek az Android 10-es verziójánál, hiszen a gyártó ha akarta volna, akkor sem tudta volna frissíteni újabbra.

A 2018-ban kiadott Android 9 jelenleg a telefonok 16,2-án, a 2017-es Android 8 pedig 11,6%-án fut, de a 2016-os Android 7-nek is jut még 5%.

Ehhez képest beszédes, az Apple esetében az összes iPhone 63% a legújabb, iOS 15-ös főverziót futtatja, ha pedig az utóbbi négy évben megjelent készülékeket vesszük, akkor ez a szám már 72%.

Úgy látszik, hogy az Android esetében a gyártók többsége továbbra sem tartja fontosnak, hogy hosszabb ideig támogassák új főverziókkal a készülékeiket, és arra sem tapasztalunk túl sok törekvést, hogy egyáltalán hamarabb vegyék át az új főverziókat. A Samsung az utóbbi időben dicséretes módon egyre jobban teljesít ezen a fronton, azonban más gyártóktól még most a hetekben is járt nálunk olyan új, éppen piacra kerülő telefon, ami továbbra is a 2020-as Android 11-gyel érkezik.

Borítókép: illusztráció