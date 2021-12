A streaming platformok saját gyártású műsorai közül a legtöbbször a The Mandalorian és A nagy pénzrablás (Money Heist) című sorozatot használták rosszindulatú programok terjesztésére a népszerűségük miatt, derül ki a Kaspersky legújabb, „Streaming wars continue — what about cyberthreats? Streaming-related threat landscape in 2020-2021” című jelentéséből.