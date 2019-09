Meg kell végre tanulni, hogy az udvarról kiszökött eb komoly probléma

Az első teendő az, hogy jelezzük a jegyzőnek.

Talán nincs is olyan település, ahol ne jelentenének problémát a kóbor kutyák, illetve inkább azok gazdái. Akik nem akarják megérteni, hogy szerintük hiába nem bánt az eb, azért az tényleg félelemkeltő lehet, ha valaki szembetalálja magát egy vadidegen, gazdátlan kutyával. Ráadásul sosem lehet tudni, mire képes nélkülünk a kedvencünk: ha éhes, ha párzási időszak van, ha bántották – akár még támadhat is. De mit tehet, aki megelégelte, hogy állandóan az utcán látja valakinek a kutyáját? A fényképek, felháborodott vélemények posztolgatása meglehetősen ritkán hozza meg a várt eredményt.

Az esetről bejelentést kell tenni az illetékes önkormányzatnál. Ha hatékonyak szeretnénk lenni, akkor érdemes kideríteni, honnan szökdös ki a kutya, valamint készítsünk telefonnal fényképet, videót bizonyítéknak, ezzel is segítjük a jegyző munkáját, akinek hivatalból mindenképpen el kell járnia! Persze akkor is el kell járnia, ha nem ismert a gazda, ugyanis minden önkormányzatnak feladata a közterületen kóborló állatok befogása és elszállíttatása. Nem lehetősége, hanem kötelessége. Az más kérdés, hogy utána, ha felkutatják a gazdát, bírságot szabhatnak ki rá, többek közt a költségek megtérítése érdekében. Jó tanács: ha bejelentést teszünk, írásban tegyük, ajánlottan feladva, és e-mailben is. Csatoljunk egy felügyeleti szervet is – minimum az illetékes megyei kormányhivatalt, hogy legyen nyoma a bejelentésnek.

