Vince-napi pincejárás az őszi jó szőlőtermés reményében

Január 22-e Vince napja, amely igencsak jeles nap a borászok és borkedvelők számára, ugyanis ezen a napon jósolják meg az őszi termés minőségét. A Vince-napi szokások fontos szerepet játszanak a magyarság életében, a borvidékeken a mai napig őrzik az ehhez kapcsolódó hagyományokat.

Szent Vincét a szőlészek védőszentjének tartják, kultusza a XI. században terjedt el térségünkben. A borhoz való kötődését nevének hangzásából eredeztetik: Vincent – vinum (jelentése: bor).

A Vince-napi szokások közül az egyik legelterjedtebb az úgynevezett „Vince-vessző”, amelynek állapotából megjósolható az őszi termés minősége. A néphagyomány szerint január 22-én vesszőket kell metszeni a szőlőből, majd vízbe állítva várni, hogy kihajtson. A szőlővesszőkön található rügyek mennyiségéből lehet következtetni arra, hogy bőséges lesz-e a termés.

A hagyomány szerint a Vince-napi időjárás is befolyásolja a szüretet, ugyanis, ha ezen a napon csapadékos az idő, akkor sok bor lesz, viszont ha száraz, a pince üres marad. A legelterjedtebb népszokás szerint pedig sok bort kell inni Vince napján, ha azt akarjuk, hogy ősszel jó termés legyen (forrás: felvidek.ma).

Remek emberek, remek hangulat

Szombaton igaz csak 18-a volt, de az adonyi szőlőhegyen is áldoztak a gazdák. Igaz, csapadék nem volt, de a borfogyasztással (és ezt nem cinikusan írom, kulturált borfogyasztással) az Adony szőlőhegyiek mindent megtettek azért, hogy ősszel ne legyen gond a hordókat megtölteni.

A Vince-napi bejárás Gévai Gábor és felesége, Anikó pincéjében kezdődött. Gévai mesterről tudni kell, hogy a szőlőhegy egyik legprecízebb szőlésze, borásza, ezért teljesen természetes, hogy Gévai mestertől mindenki megtudhatta, hogy kell a szőlősorokat elvágólag ültetni, milyen áldozatos munka kell ahhoz, hogy a három éve ültetett generosája mára már kétméteres lugast igényel.

A Gévai pince után Králl Istvánhoz, a borrend egykori nagymesteréhez vezetett a társaság útja, ahol imádkoztak az összejövetel résztvevői a jó borért. Az új nagymester, Schmidt Attila pedig a Bekecs néptáncegyüttes egyik bordalának elverselésével lepett meg mindenkit, érdemes a szövegből idézni:

„De szeretnék abba mélységes-mély pincébe le is menni. Abból a háromszázhatvanhat literes hordóból egy jót inni./Abból a háromszázhatvanhat literes hordóból égjen felfele gyertyavilág. Fejem fölött mondják neked a lerekvenciát,/ dolóresz in ferkó neked a bor nem jó./ Két szép tizenhat éves barna kislány mondja el felettem a rekviemet./ Meleg cipót nyomjatok a kezükbe olvasó helyett,/ két szál húsos kolbász égjen a fejemnél gyertya helyett,/ kutyát a síromhoz közel ne engedjetek./ Dolóresz in ferkó neked a bor már nem jó./ Nem bánom, ha ki is visznek, a temető mély árkába le is tesznek, ott mondják az angyalok a végső órába, Uram, ezt a jó borivót engedd mennyországba!”

A Vince-napi bejárás kilenc pincét érintett, a résztvevők mindenhol nagyszerű vendéglátásban részesülhettek, de ami ennél is fontosabb, remek borokat kóstolhattak. Azért néhány dolgot mégis külön ki kell emelni. Schmidt Attila elmondta, hogy tavaly az egyik borversenyen a vegyes fehér bora aranyérmet nyert, és senki nem hiszi el, hogy negyvenféle szőlőből van, mind a családi ültetvényekről. És ami még meglepőbb, ebből tizennyolc csemegeszőlő. A nagymestertől Kellner Mihály gyönyörű pincéjébe vezetett az utunk. Ő azzal a meglepetéssel szolgált, hogy szürkebaráttal kínált minket, és ha ez még kevés lett volna, kiderült, a szürkebarát szőlőt a saját ültetvényén neveli, és Adonyban csak nála van ez a fajta. A borász elmondta, mind az adonyi talaj, mind az adonyi klíma fekszik a szürkebarátnak. A Vince- és pincejárás talán legszebb és legmeghatóbb része az volt, amikor a Szent Orbán-kápolnához sétált a társaság. Az esemény tiszteletére megkongatták a harangot, majd Lang Vilmos, aki végigzenélte az utat, tangóharmonikáján eljátszotta a székely himnuszt.

A program egy vacsorával a Fülöp pincében zárult a Fülöp család vendéglátásával és Faragó Antal főztjével.

Ami tény: az adonyi borászok szombaton mindent megtettek azért, hogy ősszel remek termésnek örülhessenek.

Végül álljon itt azoknak a pincéknek a felsorolása, ahol tiszteletüket tehették a Vince-járók: Gévai pince, Králl pince, Paulusz-Varga pince, Bagdi pince, Fónad pince, Schmidt pince, Kellner pince, Boldog pince, Fülöp pince.