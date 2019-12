Takarékos gazdálkodás és tudatos vásárlás ajándékozás idején

Mindig érdemes előre tervezni és számolni, amikor vásárlásra kerül a sor, így lehetőségeikhez mérten okosan, a legjobbnak gondolt terméket tudják megvenni. Vajon ajándékvásárlás idején is így van ez?

A felmérésekből úgy tűnik, hogy vásárlás előtt a legtöbben alaposan tájékozódnak, annál is inkább, mert évről évre egyre többen az online vásárlás mellett döntenek, ahol az adott termékről vevői véleményeket és visszajelzéseket is könnyen kaphat a vásárló, sőt azonnal és könnyen ár-összehasonlítást is végezhet. Ez mindenképp fejleszti a vásárlói tudatosságot. Csokorba gyűjtöttünk néhány tippet, hogy az ajándékvásárlási hajrában is takarékos költséggazdálkodást tudjunk folytatni.

Elsőként mérjük fel, hogy mennyi anyagi forrás áll rendelkezésünkre, és írjunk listát, hogy milyen ajándékokat vettünk már meg, mi hiányzik még. A rendelkezésünkre álló pénzösszeg ismeretében könnyű megállapítanunk, hogy mennyit szánunk az ajándékokra, és igyekezzünk ettől nem eltérni a vásárlás során. Lehetőleg előre próbáljuk kitalálni, hogy mi lesz az ajándék, hogy ellenőrizhessük más vásárlók visszajelzéseit, valamint a legkedvezőbb árat is megkereshetjük, és ne essünk áldozatul a feleslegességbe hajszoló vásárlási láznak.

Próbáljuk kihasználni az akciókat, az észszerűség határain belül. Egy-egy termékcsaládból talán több ajándékot is találhatunk. A saját kivitelezésben kézzel készített ajándék manapság kifejezetten divatosak és alapanyag-választástól függően olcsóbbak is a kereskedelemben kaphatóaknál. Forrásaink kicsit kiegészíthetőek, ha azt, amire már nincs szükségünk eladjuk.

Még az élelmiszerboltba indulva is készítsünk bevásárlólistát. Hiszen rengeteg ételt dobunk ki karácsonykor, csupán azért, mert nem fogy el a hadseregre méretezett karácsonyi menü.