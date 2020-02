Nem panaszkodhatnak a tavalyi évre a Szent Orbán Borrendben

Az adonyi Szent Orbán Borrend zárszámadó közgyűlést, valamint gazdanapot tartott. A közgyűlésen Schmidt Attila nagymester foglalta össze az elmúlt év történéseit, és ne legyünk szerények, igencsak alaposan.

A borász így kezdte beszédét: – Eltelt egy újabb év mindannyiunk számára, amely egyben a 2018-ban megválasztott borrendi vezetőség második elnökségi éve volt. Nagymesterként az én feladatom, valamint az alapszabályunk szerinti kötelességem is, hogy az előző évben történtekről a közgyűlésnek számot adjak.

Szerencsére volt miről számot adnia, hiszen a borrend 2019-ben nagyon sikeres évet zárt. Persze mindig vannak negatívumok is, amiről nagyon korrektül Schmidt Attila nem feledkezett el.

– A teljes évet létszámhiányban dolgoztuk végig. Az alapszabály szerinti nyolctagú nagytanácsból lemondott Paulusz Bálint kancellár helyére ugyanis nem volt a tagtársak közül jelentkező az előző közgyűlésen, azon a fórumon, amelyen új nagytanácsi tagot kellett volna választani. Azt mindannyian tudjuk, hogy a kancellári pozíció az egyik legfontosabb a borrendi vezetésben.

Ezután azonban már vidám lett a hangulat, hiszen a nagymester megjegyezte: – Az év során összesen kilenc alkalommal tartottunk nagytanácsi ülést. Ki kell emelnem, hogy a nagytanácsi tagok közül munkahelyi vagy családi elfoglaltság miatt csupán néhány alkalommal hiányzott egy-egy tag, ami azt bizonyítja, hogy a megválasztott vezetők komolyan vették megbízatásukat.

A borrend összesen tizenhárom jelentős eseményt rendezett tavaly, aminek az élére a májusi Szent Orbán-nap kívánkozik. Ezzel kapcsolatban Schmidt Attila elmondta: – Május 25-én szép, napsütéses időben rendeztük meg a Szent Orbán-napot. A kápolna és környékének díszítését, virágokkal való dekorálását a Kozmér család végezte el, felajánlásuk alapján. A borverseny eredményhirdetése után a Szent Orbán Emlékérmet adtuk át. A nagytanács a tavalyi évben egyhangúlag szavazott Friedrich Teréz személyére, aki hosszú ideje önzetlen támogatónk. Nemcsak könyvelésünket végzi jelképes összegért, hanem a pályázati anyagainkkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben is számíthattunk rá, és most már a nagytanács tagja is.

A közgyűlés után a gazdanapon előbb Vaszily Zsolt, a Humanisz Kft. területi vezetője a növénykondicionálásról és a növénytáplálásról tartott ismertetőt, majd Renner László szőlész-borász, aki az Etyek–Budai Borvidék Velencei-tó Körzeti Hegyközség alelnöke, a szüret időpontjának helyes megválasztásáról és a borkezelésről beszélt.