Különleges ember, akinek kreatív tevékenység a hobbija

Akik valamilyen hobbi szerű tevékenységet végeznek és azt teljes odaadással teszik, azok mindig különleges, izgalmas emberek. Különösen így van ez, ha kedvtelésüket, amatőr művészetüket a nagyközönség számára is megmutatják. Március 5-én, csütörtökön Szüszné Südi Erika horgolt és kötött munkáiból nyílt kiállítás a mezőfalvi Kiss Kálmán Művelődési Házban. A megnyitó után otthonában kerestük fel az alkotót, beszéljen egy kicsit hobbijáról.

Teljesen magamtól, autodidakta módon sajátítottam el az alapvető fogásokat, amihez azért édesanyámtól is kaptam indíttatást. Minden asszony életében lehet olyan időszak, mikor megváltozik az élete, az időbeosztása. Nálam a férjhez menéskor érkezett el ez az időszak. Az első nagy munkát a kismamaruhám megkötése jelentette. A szüléskor ezt a kórházban lebontottam, és kötöttem magamnak egy másikat, amiben hazajöttem. Valahogy így indult ez a fajta szerelem. A munka során igyekszem az aktuális trendeket, gyerek kedvenceket is figyelembe venni. A kiállításon látható nagyobb figurákat, például a zsiráfot, vagy a Jégvarázsból az összes szereplőt már a mostani gyerekigény szerint kötöttem. Természetesen az ünnepi dekorációk szintén részét képezik a repertoárnak, hiszen ekkor érzelmileg is jóval készebbek vagyunk befogadni a szép dolgokat.

A családból követi valaki ezt a tevékenységet?

– A nővérem, Südi Ilonka, aki korábban már szerepelt asztalterítős kötési munkáival. Ő most kezdte két hete az amigurumi horgolást. Ez egy japán technika, ami horgolt, kötött játékot jelent. A figurák fonalból horgolással, vagy ritkábban kötéssel készülnek. A sorok spirálos formában követik egymást, de vannak bábuk, amikben minden egyes sor lezárásra kerül. Az egyszerűbb figurák egy, a bonyolultabbak több darabban készülnek el, amiket a munka befejeztével összevarrnak. Alapjukat egy fonalból készült kör képezi, ennek szemeibe kerülnek a további öltések – jellemezhető röviden az interneten is megismerhető egyre népszerűbb technika. Én is így készítem a figuráimat. A vékonyabb fonalakat kedvelem, de vannak, akik a vastagot részesítik előnyben. Három éve tart ez a „szerelem”, amihez sok türelem, jó szem és sok munkaóra szükséges. Ma már szinte nem tudok tű nélkül meglenni. Éjjel fél egyig is képes vagyok kötni.

Mit tanácsol az érdeklődőknek?

– Szívesen segítek. Keressenek, és én minden tapasztalatomat igyekszem átadni. Remélem, unokám, Maja is követi a példát. Már próbálgatja ő is – zárta a gondolatsort Szüszné Südi Erika.

A történethez még annyi mindenképpen hozzátartozik, hogy Erika tavaly előtt a „Korip” programban tizen­nyolc polipfigurát horgolt a koraszülöttosztály gyerekeinek, amelyet Pakson adott át. Nemes és szép önzetlen gesztus!

A kiállítás március 20-ig látogatható a mezőfalvi művelődési ház nyitvatartási idejében. Széles korosztály számára nyújthat kellemes időtöltést Erika munkáinak megtekintése. Ha pedig valaki kedvet érez a horgolás, kötés megismeréséhez és a szép munkák elkészítéséhez, az bátran keresse az alkotóval a kapcsolatot!