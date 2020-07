Kisőzikét mentett a kedvelt és viharvadászként ismert házaspár

Papp Péter és felesége, Pappné Szebellédi Tünde nem ismeretlenek a kedves olvasóink előtt. A környék viharvadászaiként számos fotót láthattuk már tőlük a természet félelmetes és egyben gyönyörű arcáról. Pár éve pedig a Dunaújvárosi Hírlap és a duol.hu Év párja című játékát nyerték meg. A szimpatikus házaspár most új dologba kezdett, nyit egy vadasparkot.

A részletekről Papp Pétert kérdeztem

Hogyan jött a vadaspark ötlete?

– Gidakorában találtunk rá egy kicsi őzikére Perkáta határában, az út mellett. Nagyon rossz állapotban volt, az állkapcsa el volt törve, folyt az orrából a vér, az egyik szeme odavolt neki, a másikon is hályog volt. Nem bírt lábra állni, csak úgy fetrengett az út szélén. A cumit sem bírta bekapni, pedig kegyetlen éhes volt. Próbáltuk hívni az állatvédő szervezeteket, állatkerteket, de sajnos sehol sem tudtak segíteni. Nem hittük volna, hogy a másnap reggelt megéri. Szerencsére életben maradt. A Fejér megyei főállatorvos tudott gyógyszerrel segíteni. További hosszas telefonálgatások után rá kellett jönnünk, hogy ilyen szintű sérüléseknél nem tudnak segíteni az állatvédők sem. Óriási összeget emésztene fel a gyógyítása. Mi azért nem adtuk fel, megkértük az engedélyeket arra, hogy nálunk maradhasson, amit a koronavírus miatt csak most kaptunk meg.

Hol épül meg a park?

– Perkáta belterületén, a telkünkön élnek majd lakóink, ötezer négyzetméteres területen, ahol több száz fa, fél tucat ól, illetve egy volier van, amit nyitásig bővíteni szeretnénk.

Vannak segítők?

– Kezdettől fogva sokan segítettek és segítenek ma is, ki tanáccsal, ki kétkezi munkával, anyaggal vagy papírmunkával. Barátok, ismerősök, sőt még idegenek is támogatták az ügyünket. Ezúton köszönjük nekik!

Milyen állatok lesznek a parkban még, és hogy van a kisőzike?

– A gyógyszeres kezeléseknek és a rengeteg munkának köszönhetően, nagyrészt helyrejött, és szilárd táplálékot is tud ma már enni. Azonban ennek ellenére az egyik szeme menthetetlen maradt, valamint a felső állkapcsa is kissé ferdén forrt össze. Ezért nem helyezhető ki a természetbe, mert mind a mai napig kezelésre szorul. Rajta kívül nyuszik, magyar kacsák, háztáji kapirgálósok, gyöngyösök, angol fácánok, aranyfácánok, vadászfácánok, birkák, libák és őzek várják majd a látogatókat. Mindezt úgy rendezzük be, hogy a falusi érzést megtartsuk.

Milyen munkák vannak még hátra, és mikor nyit a park?

– Egy röpde, valamint játszósarok kialakítása még hiányzik, azonban lassan-lassan elkészülünk az augusztusi megnyitásra. Mivel mind a ketten dolgozunk napközben, csak előzetes bejelentkezés után – viszont ingyenesen – lehet majd megnézni az Őzikertet és az állatokat.