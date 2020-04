Ilyenkor is szükség van a vérre, továbbra is várják a véradókat

Az elrendelt veszélyhelyzet befolyásolja a véradások lebonyolítását is. Érthető elővigyázatosságból a közintézmények és munkahelyek lemondják a náluk meghirdetett nyílt lehetőségeket. Pedig vérre a járvány idején is szükség van. Természetesen a véradóállomáson is a biztonság az első. Most is lehet vért adni!

Az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátása folyamatos feladat, amelyhez elengedhetetlen a véradók segítsége, hiszen az emberi vér csak emberi vérrel pótolható.

Tovább nehezíti a vérellátás helyzetét, hogy a közösségi oldalakon téves információk is megjelentek a koronavírussal és a véradással kapcsolatban. El kell oszlatni azt a tévhitet, hogy a koronavírus a vérátömlesztések során megfertőzheti a betegeket. Nem ezért jelent veszélyt a vérellátásra, sokkal inkább azért, mert a járvány miatt meghiúsul a beteg­ellátáshoz szükséges vér levétele. Elterjedt, hogy koronavírusra is szűrik a véradókat, de ez nem igaz, nem történik koronavírus-szűrés a véradásokon, ezért kifejezetten kérik, hogy ilyen szándékkal senki ne jelentkezzen vér­adásra!

Az, aki gyanítható, hogy megfertőződött, ne jelentkezzen véradásra!

Mivel nagyon sok beteg élete vagy felépülése múlik azon, hogy megkapja az ellátásához szükséges vérkészítményeket, ezért a vöröskereszt arra kéri a munkahelyeket, hogy lemondott vagy elhalasztott véradás esetén hívják fel a dolgozóik figyelmét az intézeti véradásokra, és ösztönözzék őket erre a fontos önkéntes tevékenységre, valamint lehetőség szerint a véradásokért fél-egy nap munkaidő-kedvezményt biztosítsák munkavállalóik számára.

Ha valaki úgy érzi, hogy ebben a helyzetben is segíteni szeretne a vérével, annak mit kell tennie? Lehetőleg tájékozódjon a közelben található intézményi véradásokról, amelyek az Országos Vér­ellátó Szolgálat, és az egészségügyi intézmények hatáskörében zajlanak, a következő napokban, hetekben pedig jelentkezzenek az Országos Vér­ellátó Szolgálat intézetében véradásra, segítve ezzel a folyamatos betegellátását.

A véradók és az egészségügyi személyzet védelme érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat arra szólítja fel a lakosságot, hogy NE jelentkezzenek véradásra és ne lépjenek a véradás területére azok, akik az utóbbi 1 hónapban külföldön jártak, vagy kimutatták náluk a koronavírust (COVID-19), vagy olyan beteggel érintkeztek, akinél kimutatták a koronavírust, esetleg egy háztartásban élnek a beteggel, netán zárt légtérben, 2 méter távolságon belül és 15 percnél hosszabb ideig tartózkodott együtt a beteggel (beteg ellátásakor, munkahelyen, iskolában stb.), esetleg kapcsolatba került koronavírussal fertőzött személlyel (például kézfogás útján, vagy védőeszköz nélkül koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (például ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz), vagy koronavírusos beteg gondozását végezte. De azok se jelentkezzenek véradásra, akik járműben koronavírusos beteg környezetében utaztak, ugyanabban a személygépkocsiban, buszon, vonaton, repülőn, bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban, a jármű vezetőjeként vagy személyzeteként láttak el szolgálatot és a betegtől 2 ülésnyi távolságban tartózkodtak, az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen ellátásában, ápolásában, mintavételében vettek részt, laboratóriumi dolgozóként, betegek koronavírus vizsgálatra levett mintáit kezelték, netán hirtelen megjelenő betegségük volt, ami lázzal (magasabb mint 37,5 °C), izomfájdalommal, köhögéssel, légszomjjal, erős fáradékonysággal járt.

A véradók és a vért kapó betegek egészségének védelme érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat korlátozásokat, megelőző intézkedéseket vezetett be, tekintettel a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre. A bevezetett intézkedések, tudnivalók, tájékoztatók a www.ovsz.hu weboldalon érhetők el. Az információkat folyamatosan frissítik.

Az OVSz dolgozói sok helyen nem viselnek szájmaszkot, ennek az az oka, hogy vér­adáskor a véradó és a személyzet is egészséges, ezért a vérgyűjtésben részt vevő kollégák nem viselnek szájmaszkot. A véradóknak természetesen joguk van saját maszkjukat használni, ha azt jónak látják, csakúgy a személyzetnek is megvan a lehetősége, ha úgy gondolja, saját védelme érdekében viselhet ő is szájmaszkot.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy az OVSz dolgozói az elmúlt időszakban jártak-e külföldön? Főigazgatói utasítás szabályozza a kollégák külföldi utazásaira és ezzel összefüggésben a munkavégzésükre vonatkozó feltételeket. A külföldi kiküldetéseket határozatlan időre felfüggesztették, valamint a magánjellegű utak lemondását kérték kollégáiktól. Amennyiben a kérés ellenére mégis külföldi utazásra került volna sor, legyen szó munkavállalóikról vagy közeli hozzátartozójáról – úgy a hazaérkezést követő 2 hétben az érintett OVSz dolgozó nem jelenhet meg munkahelyén, nem léphet be a munkavégzés területére. Az OVSz kollégái elkötelezettek a vér­adók, a vért kapó betegek, valamint munkatársaik egészségének védelme iránt. Feladatukat annak tükrében végzik, hogy tevékenységük a hazai egészségügyi ellátás egyik alapköve, hiszen vérkészítmények nélkül számos beteg felépülése vagy élete válságba kerülhet. A szabályok betartásának fontosságát az OVSz minden munkatársa átérzi.

Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének dunaújvárosi területi vezetője lapunk kérdésére elmondta, szeretnék hangsúlyozni, hogy a járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátáshoz (különösen gyermekgyógyászat, szülészet, szívsebészet, onkológia, hematológia, transzplantáció). A véradás azon tevékenységek közé tartozik, amely nem szüntethető be a jelenlegi pandémiás időszak alatt sem, ezért továbbra is számítanak az egészséges lakosság segítségére. Mint mondta, Dunaújvárosban a vérellátóban (Vasmű út 10.) lesz csak véradás, legközelebb április 9-én, csütörtökön reggel 8 és 10 óra között, a külső helyszínekre szervezett véradások egyelőre elmaradnak áprilisban, a májusiakat pedig a helyzettől tették függővé. Az eredeti terv szerint májusban már több környező településen is lett volna véradás, de ezek megtartásáról később döntenek. Feth Katalin elmondta, az érvényben lévő eljárásrend a véradás szervezőire bízza, hogy viselnek-e száj­maszkot. A véradó donorok között is eltérő véleményeket tapasztaltak, van, akit megnyugtat, hogy maszkot visel a személyzet, de a legtöbbjük nem tartotta fontosnak. Mint mondta, ők már jóval a véradások előtt ott vannak a helyszínen, és ellenőrzik, hogy a vérdonorok tartsák a megfelelő távolságot egymástól, hogy ne tartózkodjanak többen egyszerre zárt térben. Feth Katalin fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a vérre a műtétek, az akut ellátás miatt most is elengedhetetlen szükség van, igyekeznek a többszörös véradókat telefonon elérni és személyesen behívni őket az éppen aktuális véradásra.

A véradások helyszínéről és időpontjáról a www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon tájékozódhatnak.