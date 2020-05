Ha kell, vegyszereket elemeznek és mentesítenek is a területen

Hét éve szolgál nagy biztonsággal a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása alatt egy olyan autó, ami egy mozgó laboratóriumot hordoz, méghozzá könnyedén, a legrosszabb terepviszonyok közepette is.

Igazán nagy vegyi katasztrófa csak ritkán van szerencsére, de azért évente tucatnál is több alkalommal riasztják a KML szakembereit, vagyis azt a három tűzoltót, akik mindenre ki vannak képezve, hogy használni, kezelni tudják a Katasztrófavédelmi Mozgó Laboratóriumot (KML). A trió egy vezetőből, egy technikusból és egy csoportvezetőből áll.

Illés János tűzoltó zászlós mint KML-technikus dolgozik a katasztrófavédelem kötelékében, és mindent tud az autóról és az abba málházott eszközökről. A Land Rover gyártmányú, négykerék-meghajtású, csörlővel felszerelt gépjármű 2013 nyarán érkezett az igazgatóságra, és szeptemberben már szolgálatba is állt. Azért ennyi késéssel, mert a rendszerbe állításához szükség volt a kezelői képesítések megszerzésére.

A zászlós azt is elmondta, hogy a kocsi kiváló menettulajdonságokkal bír, de az mit sem ér, ha a sofőr nem képzett, ezért annak, aki a volánja mögé szeretne ülni, vezetéstechnikai tréningre kell jelentkeznie. Nem elég csak a szlalompályán végigkeringeni, hanem terepgyakorlatokat is kell vele végezni.

A terepjáró egy több mint húsz évet szolgálatban töltő Ford Transitot váltott, amire ugyan vigyáztak a szolgálatot ellátók, de a kialakításából, felszereltségéből és az amortizációból adódóan már nem felelt meg a kor követelményeinek, ezért váltani kellett erre. A KML, a BM HEROS Zrt. és a Gamma Zrt. által közösen kifejlesztett gépjármű, amelyben megtalálhatóak meteorológiai, vegyi és sugárzásmérő műszerek, különböző mentesítőanyagok, valamint egyéni védőeszközök és felszerelések is.

A terepjáró-képesség, a négykerék-meghajtás, a csörlő mind-mind azt a célt szolgálják, hogy ne legyen akadály az autó előtt, hiszen a modern technika csak akkor használható ki, ha el tud jutni oda, ahol szükség van rá.

Az alapjármű egy dupla fül­kés Land Rover Defender, amelyben egy 2,2 literes, 130 lóerős motor lakozik. Közel 5,3 méter hosszú és majdnem két méter széles, amire nagy szükség is van, ugyanis több mint két méter magas, így támaszkodnia kell oldalra, hogy ne legyen borulékony. Már saját tömege is jelentős, hiszen 2,2 tonna, ám a személyzettel és a teljes málhával éppen 3,5 tonnás. A dízelüzemű jármű nem pörög túl, csak kellemesen zúg nagyobb sebességnél is, köszönhetően a 6 sebességes kézi váltónak.

Felszereltségéből adódóan számos feladat végrehajtásánál lehet hatékonyan és gyorsan bevetni. Olyan eseményeknél, ahol veszélyes anyag jelenlétével kell számolni, nélkülözhetetlen mérési eredményeket tud szolgáltatni a KML háromfős állománya.

A káreset felszámolását irányító személynek nélkülözhetetlen információ a veszélyes anyag beazonosítása, az esetleges terjedés lehetősége, hogy meghatározható legyen a veszélyeztetett terület iránya és kiterjedése.

A káresetek helyszínén végzett feladatokon túlmenően a KML részt vesz a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésében is, legyen szó akár közúti vagy vasúti szállításról. Veszélyes üzemek ellenőrzésénél szintén nagy hatékonysággal bevethető. Valamennyi feladat végrehajtását segíti az utasfülkében kialakított, infokommunikációs eszközökkel felszerelt munkaállomás is. A gyors telefonos és online elérhetőség nélkülözhetetlen feltétele a munkavégzésnek.

A KML olyan kényes és veszélyes ügyekben is fontos szerepet kaphat, mint a borítékban, dobozban érkező veszélyes, fehér porok vizsgálata, amikről Illés azt mondta: – A fehér porral kapcsolatos riasztások utáni az ellenőrzések legtöbbször lisztet, mosószert és efféle fehér anyagokat mutattak ki, de a mintagyűjtés akkor is fontos, ha az nem veszélyes anyag. Ez az autó tízezer mintát képes elraktározni.

Állandó 24 órás szolgálatban áll a kocsi és a legénység, mert ha veszélyes anyag, vagy annak minősülő hulladék, például egy szeméttelep ég, akkor is ott kell lennie a KML-nek, hiszen nemcsak hogy biztosítani kell az oltást végzők számára a mérges gázoktól mentes bevetést, de a meteorológiai adatokat figyelembe véve azt is tudni kell, hogy az égés során kialakult gázok merre haladnak tovább, és főleg, hogy veszélyeztetnek-e lakott területeket?