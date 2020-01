Felújítások, szakmai tréningek, rendezvények éve volt a Dunaújvárosi Óvodában

Eseménydúsan telt a 2019-es év a Dunaújvárosi Óvoda tagintézményeiben. A pedagógusokat érintő szakmai napok, a gyermekek fejlődését és szórakozását szolgáló rendezvények és az infrastrukturális beruházások az egész évre feladatokkal látták el a dolgozókat.

Frissen felújított, ízlésesen berendezett irodahelyiségbe vezet be minket Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda igazgatónője az évértékelő beszámoló napján. Az óvoda székhelye a Margaréta tagóvoda épületébe költözött, ahol nyolc iroda, egy óriási konferenciaterem, egy konyha, közös étkezővel, és több mellékhelyiség áll a szakmai, vezetői, adminisztratív munkát végező dolgozók rendelkezésére. Az igazgatónő büszkén meséli, az épület felújítása saját költségvetésből történt, amiben hatalmas segítséget jelentett több cég, vállalkozás is az óvoda számára. A szponzorok között elsőként említette a Diego áruházat, a Fodorker 2001 Kft.-t, a Pentele Ablak Kft.-t és Szabó Zsolt villanyszerelő vállalkozót, de a támogatóik sora szinte végtelen. Pats József festőművész például 3 gigantikus, nagy értékű festményt ajándékozott az óvodának, amelyekért csak az anyagárat fizette ki az intézmény. „A felújítás során több olyan támogatónk is volt, akinek anno a mi óvodásunk volt a gyereke. Ez is igazolja, hogy elégedettek az óvónőink szakmai munkájával” – teszi hozzá az igazgatónő.

20190923 Dunaújváros Aszfaltrajzverseny a Petőfi iskolában Laczkó Izabella LI Dunaújvárosi HírlapInfrastrukturális fejlesztések tekintetében nem csupán a szakmai háttérmunka színtere, hanem az egyes tagóvodák is rengeteget fejlődtek 2019-ben. Az év során mintegy 22 millió forint értékben költöttek javításokra, felújításokra. A Duna-parti tagóvodában szennyvízvezetéket cseréltek, a tető részleges felújításon esett át, és megújult a gyermekmosdó, a Kincskereső tagóvodában gázrendszer-felújítás történt, valamint cserélték a függő-ereszcsatornát és javították a bejárat előtti járda vízelvezetését, az Eszterlánc tagóvodában pedig az esőelvezető esett át részleges, a terasz pedig teljes felújításon. Összesen egyébként kilenc tagóvoda infrastrukturális fejlesztésére, javítására költöttek nagy részben önkormányzati, kisebb részben szponzori támogatásokból.

Tudatosan gazdálkodnak a forrásokkal, így szinte mindent megoldanak

Saját költségvetésből, valamint az év második felében tartott jótékonysági gála bevételéből különböző tárgyi eszközöket vásárolt az intézmény az egyes tagóvodák számára, az asztalok, szőnyegek, kisbútorok és székek mellett például minden tagóvoda kapott kültéri játékokat, amelyek közül kiemelendő a Napsugár tag­óvoda 2,5 millió forint értékű mászókacentruma.

Az előző évben számos saját szervezésű rendezvényt bonyolított le sikeresen az óvoda, a többi között idén is sikeres volt a városi ovifoci-bajnokság, a mind a 12 tagóvodát érintő farsangi, gyermeknapi és Mikulás-napi mulatságok, a különböző sportnapok, rajzversenyek, világnapi programok is. Az óvoda részt vett olyan társintézmények által szervezett programokon is, mint az autómentes világnap, az évi négy alkalommal megrendezett Bozsik Kupa, a Kenguru Kupa, a bűn- és baleset-megelőzési nap, rendvédelmi nap és technikai bemutató, valamint a mentősök napja is.

A Dunaújvárosi Óvoda bázis­intézményi feladatokat is ellát, ezzel a horizontális tudásmegosztás elvét valósítják meg. A pedagógiai napok keretein belül az egyes tagóvodák pedagógusai bemutatót tartanak valamilyen szakmai szempontból érdekes és releváns témakörben, és előadások formájában osztják meg tudásukat, tapasztalataikat egymással. Így jelent meg 2019-ben az Aprók Házában az újonnan induló állat­asszisztált terápia, az alternatív pedagógia, a Freinet módszer bemutatása a Bóbita tag­óvodában, az idegen nyelv használatának lehetőségei az óvodában a Csillagvirág és az Eszterlánc tagóvoda segítségével, a gyógypedagógiai munkaközösség előadása a sajátos nevelési igényű gyerekek megsegítésére, illetve az anyanyelvi képzések lehetőségei az óvodában.

A Dunaújvárosi Óvoda számára fontos a kollégák megfelelő képzettsége, így az előző tanévben számos olyan tréningen, konferencián és továbbképzésen vehettek részt, amelyek segítik munkájukat.

Gyenes Józsefné azt mondja, a tizenkét óvoda feltöltöttsége 90 százalékos, az intézmény gyermekhiánnyal egyáltalán nem szembesül. A tendencia azonban az, hogy sajnos egyre több a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő óvodás. Előbbiből 34, utóbbiból 62 jár jelenleg az egyes tagintézményekbe, fejlesztésük azonban most is és az előző évben is megoldott volt. Az igazgatónő elmondása szerint az óvodának saját szakszolgálata van, 4 gyógypedagógussal, 6 gyógy­pedagógiai asszisztenssel és 2 logopédussal dolgoznak együtt, munkájukat továbbá egy pszichológus és egy gyógytornász is segíti.

Bár a speciális figyelmet igénylő gyerekek oktatása, fejlesztése megoldott, a pedagógushiány egy valós probléma, ami jelentősen érinti a Dunaújvárosi Óvoda dolgozóit. Az igazgatónő elmondása szerint rengeteg a pályaelhagyó, kevés az új munkaerő, sok esetben a nyugdíjas óvodapedagógusok újraalkalmazásával töltik fel a hiányzó óraszámokat. A probléma gyökere nem a szakma és a gyerekek hiányához vezethető vissza, hanem arra, hogy a közalkalmazotti bértábla jelenleg nem teszi lehetővé, hogy olyan fizetést biztosítsanak a leendő óvodapedagógusoknak, ami mellett megérné a hivatásukban elhelyezkedni. Főiskolát végzett, nyelvvizsgával rendelkező fiatalként sokan inkább más, a tanulmányaiktól különböző pályát választanak. Mindennek ellenére a Dunaújvárosi Óvoda figyel arra, hogy lehetőségeikhez híven minden kollégájuk megbecsülésben részesüljön. A pedagógusnapi ünnepségen méltatásban, díjazásban (főként tárgyi ajándékokban) részesülnek azok, akik az adott tanévben a legtöbbet tették az óvodásokért. „Aki itt dolgozik, az egy terv része: a tudása, szakértelme kell ahhoz, hogy a Dunaújvárosi Óvoda hírneve, ismertsége a közvélemény számára pozitív hatást, elismerést vívjon ki” – hangsúlyozza Gyenes Józsefné.