Autók szlalomtáncát láthattuk a Vasmű téren

Hosszú évtizedek után ismét egy olyan autós sportot láthatott a dunaújvárosi közönség, amire talán csak az idősebbek emlékeznek, azaz autós szlalomversenyt nem is igazán. Ezért, meg úgy a vírushelyzet miatt is különleges programként láthattuk a hétvégi I. Duna Szerszám Kupa eseményeit, ami egyben az országos bajnokság ötödik futamát jelentette.

A versenyre amatőrök és a sportágban régóta eredményesen szereplő vezetők neveztek. A kezdők között dunaújvárosiak is bemutatkoztak. A versenyt Ágó Béla, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Szlalom szakág vezetője nyitotta meg. Mellette Mezei Zsolt Dunaújváros alpolgármestere és a Duna Szerszám képviseletében Makai Gábor ügyvezető igazgató is köszöntötte a résztvevőket.

– Nagyon örülünk, hogy el tudtunk ide jönni. Az előzetes kommunikációkban rengeteg érdeklődést kaptunk. Szerencsére az időjárás is tökéletes a versenyhez. Úgy gondolom, sok nézőnk lesz – nyilatkozta a verseny előtt Ágó Béla szakágvezető. – Több évtizedes múltra tekinthet vissza a szakágunk, ami az autózással szinte együtt alakult ki. Most már sokkal kompetitívebb, tehát versenyautósabb jellegű. Régebben az utcai szériaautók viadala volt a jellemző. Ezek most is megtalálhatók, de mellette kialakult egy jóval profibb, versenyautós rész is. A mostani futam a magyar bajnoki küzdelmek sorába illeszkedik, ahol az ország minden részéből érkeznek. Specialitása, élvezeti faktora a versenynek, hogy a pályát meg kell ismerniük, tanulniuk az indulóknak. Tehát fejben is követni kell a gyors eseményeket, s a bóják kerülgetése, a járművek kezelése nehezíti a feladatokat. A talaj is változó, így eltérő tapadási körülményekre kell figyelniük a sofőröknek. A „tánc“ az éles irányváltások során pedig valóban felfedezhető majd a futamok leglátványosabb szakaszaiban – mondta felvezetésként a verseny előtti pillanatokban Ágó Béla.

– Dunaújvárosban hagyományai vannak a technikai sportoknak, hiszen már harminc évvel ezelőtt is élvezhettük a gokart, a kismotor, vagy más autósversenyek látványosságait – mondta köszöntőjében Mezei Zsolt alpolgármester. A vasmű előtti tér – amint a korábbi évtizedekben is – kitűnő helyszín az ilyen rendezvényeknek. A közönség számára jól megközelíthető, áttekinthető, biztonságos környezet. Az önkormányzat a lehetőségeihez képest minden segítséget megad, akár szervezésben, területbiztosításban és egyéb módon, amit ilyenkor kérnek tőlünk a szervezők – hallhattuk az alpolgármester úr rövid beszédében.

A megnyitó befejezéseként Makai Gábor fő támogató is jó versenyzést, a nézőknek pedig remek szórakozást kívánt.

A folytatásban a versenyzők a szervezőkkel, versenybírókkal együtt bejárták a pályát, és rögzítették a legfontosabb tudnivalókat. A hivatalos percek után a boxutcába vettük az irányt, ahol már javában tartott a gépek és vezetőik felkészülése. A szériaautók mellett komoly versenygépeket is megszemlélhettünk egészen közelről. Amatőrök és profik egyaránt nagy igyekezettel végezték az utolsó simításokat, beállításokat. A versenyt kétfordulós edzés előzte meg, amelyben minden induló megismerhette a pálya vonalvezetését, az élesebb kanyarokat és a bóják kerülésének sorrendjét. Az edzést követően három futamban dőlt el, hogy a számos kategóriában ki-ki mennyire felkészült technikailag és mentálisan. Láthattunk egészen fiatal versenyzőket, mint a Budapestről érkezett és versenyzői licenccel rendelkező 15 éves Ambrus Mátét és a 11 éves Lengyel Botondot. Ott volt a rajthoz állók sorában két fiatal dunaújvárosi reménység, Lészeg Tamás és Szabó Ákos, akik életük első éles megmérettetésén vették fel a kesztyűt a nagyobb nevekkel. Ahogy a technikai sportokban nem ritka, utóbbi fiatalembert a balszerencse is kísérte, mert a mért körön kisodródás és műszaki hiba hátráltatta a jó szereplést. A nézők azonban ebből mit sem éreztek, mert egy remek autósversenyen szórakozhattak a hétvégén.