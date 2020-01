Általános vigadalom jellemezte az óév végét a városkörnyéken

Mezőfalván több közösségi hely is megtelt szilveszterező társasággal. Nagyvenyimen jótékonysággal egybekötött batyus bált tartottak. Daruszentmiklóson a falulánc és vendégei szórakoztak. Baracson a Baracsi Társaskör Egyesület szervezésében báloztak a faluházban.

Ahogy minden évben, ezúttal is felkerekedtünk szilveszter estéjén, hogy meglessük, miként is búcsúztatják vidéken az óesztendőt. Először Mezőfalván a Kiss Kálmán Művelődési Házba tértünk be, ahol Prémusz László és barátai töltötték igencsak kitűnő hangulatban a 2019. év utolsó óráit. A terített asztaloknál az apró gyerekek mellett szülők, fiatalok és idősebbek együtt ízlelték a legjobb falatokat. A táncparketten pedig semmi sem akadályozta a határtalan jókedvet. Közel harmincan koccintottak éjfélkor. Remek hangulat hangját hallottuk kiszűrődni a nyugdíjasok közösségi házából is. Itt szintén egy népesebb baráti társaság várta az új évet. Többen közülük már éjfél előtt tűzijátékot rendeztek az udvaron felállított rakétákkal. Természetesen étel, ital és a kitűnő zene innen sem hiányzott. Nem messze az épület túlsó oldalán a nagycsaládosok helyiségében nagyon fiatal társaságra nyitottunk ajtót. Falusi István és ismerősei múlatták az időt egy remek társasjáték közepette. Mint stábunknak elárulták, a játék után tánc és zene is színesíti majd a reggelig tartó időszakot.

Mezőfalva után Daruszentmiklósra vezettet az utunk. A Falulánc tagjai és vendégeik nagy szeretettel fogadták a Hírlap tudósítóját. A településen hosszú évek óta hagyomány a közösségi összejövetelek megtartása, amelyből nem hiányozhat a szilveszteri mulatság sem. Rendkívül barátságos és igen vidám társaság jött össze újév előestéjén a Barátságházban. A bekopogó vendégeket, mint ahogy szokás errefelé, szívélyesen ültetik az asztalokhoz, kínálják minden földi jóval. Kis pihenő és beszélgetés után csak nagy ölelések közepette tudtunk búcsút inteni a víg társaságnak.

Daruszentmiklósról Nagyvenyimre autóztunk át. Az iskola tornatermében a hagyomány szerint most is a szülői munkaközösség szervezésében tartották az év végi mulatságot. A rendezvény azonban nem csak szórakozásról szólt, hiszen a báli belépőknek és a felajánlásoknak köszönhetően minden évben jótékony célt is szolgál az esemény. Tankó István, a szülői munkaközösség vezetője lapunknak elmondta, hogy infokommunikációs fejlesztés (tabletek vásárlása) és udvari játszóeszköz (hinta) beszerzésére használják majd az összegyűlt forintokat. A céljukat egészen biztosan meg tudják valósítani, mivel a nagyvenyimi szilveszteri bulin ebben az évben is rengetegen voltak. A hangulatról a régi jó ismerős, a Turi zenekar gondoskodott. Nagyvenyimről Baracsra autóztunk át, ahol a faluházban szintén nagy számú vendégsereg táncolta végig az óév utolsó óráit. A Baracsi Társaskör Egyesület szervezésében rendezett programra az idén a szokásosnál is többen érkeztek – újságolta a jó híreket a Hírlapnak Sutyera Mária, a civil szervezet vezetője. Tánc, vigasság, boldogság ezen a helyszínen is remekül kitöltötte az 2019-es esztendőből hátralévő órákat.

Amerre jártunk, mindenhol megkérdeztük az embereket, mit kívánnak az új évre? Legfőképpen egészséget, boldogságot és szerencsés életet szeretnének. Ugyanezt kívánja a Dunaújvárosi Hírlap és benne a vidék tudósítója, a cikk szerzője, Horváth László is!