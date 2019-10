A Cimbora szülője és két gyermeke a könyvtárban

Az országos könyvtári napok programsorozatában látta vendégül egy jó hangulatú kvaterkára a József Attila Könyvtár Érdi Szabó Márta egykori televíziós szerkesztőt és fiait: Érdi Tamás zongoraművészt és Podhorányi Zsolt újságírót.

A véget érni nem akaró beszélgetés apropóját Érdi Szabó Márta nemrégiben megjelent Akinek a madarak is Chopint énekelnek című könyve adta. A kiadó a következőképpen ajánlja a kötetet: A briliáns vak zongoraművész pályáját rajzolja meg édesanyja, É. Szabó Márta, az ismert televíziós személyiség, a Cimbora és számos más, főleg gyermekeknek szánt kultúrműsor szerkesztője. Tamás apja, Érdi Sándor, a Stúdió című műsor szerkesztője is jelen van a könyv minden oldalán. Az izgalmakban bővelkedő könyv végigkíséri Érdi Tamás nem mindennapi sorsát születésétől, sőt, még annál is korábbról egészen a világhírig.

A szervezők az Életünk meséi címet adták az estnek, nemcsak a zongoraművész családjának története kapcsán, de Benedek Elek születésének 160. évfordulója kapcsán is, ugyanis É. Szabó Márta annak idején Benedek Elek nyomán indította el országosan a Cimbora-mozgalmat. Ez utóbbi apropóján a beszélgetős estet Törökné Antal Mária Tündérkönyvtáros, a dunaújvárosi Cimbora Klub vezetője moderálta.

Az ismert televíziós személyiség felidézte életüknek azt a szakaszát, amikor a ´80-as évek legelején az egyetlen remény a szögesdróton túl, Amerikában létezett Tamás gyógyítására, aki egy hibásan működő inkubátor miatt elveszítette látását. Azt, hogyan fogott össze a Magyar Televízió közössége, hogyan segítette a határon túli magyarság az Érdi család életét a kilátástalannak tűnő helyzetekben. Persze mindezt nagyon sok humorral átszőve. Tamás beszélt Kocsis Zoltánnal való kapcsolatáról, Podhorányi Zsolt pedig a Mesélő kastélyok-sorozatról, amelyet ő jegyez szerzőként. Az est nyitányaként és lezárásaként is Érdi Tamás zongorajátéka szolgált.