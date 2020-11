Balogh Tamás kollégával még bő egy hónappal ezelőtt azon viccelődtünk, hogy a helyi futsalcsapat akadémiáján palléro­zódó tehetséges gyermeke mikor mutatkozhat majd be a felnőtteknél, azaz a „nagyoknál.” Itt nem állt meg tervezgetésünk. Elkönyveltük, hogy a gyerkőc előtt fényes jövő áll, és hamarosan Barcelonában kergeti majd a lasztit. A szerepeket is leosztottuk: Balogh édesapa-menedzser státuszban kortyolja majd a reggeli mokkát, szerény személyem pedig mindenesként ténykedik majd a katalán fővárosban. A merőben optimista humorizálásunk tegnapra apátiába fordult. Még az is kérdés, mehetünk-e újra futsalmeccsre… Újvárosban.