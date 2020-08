Hollywoodi filmtörténetről szól Ben Affleck következő rendezése

A forgatókönyvet is ő jegyzi.

Ben Affleck a Kínai negyed készítéséről rendez filmet, és a forgatókönyvet is ő jegyzi Sam Wasson The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood című könyve alapján – írja az Origo.

A Jack Nicholson nevével fémjelzett 1974-es film noirt minden idők egyik legjobb filmjének tartják, aminek a forgatása azonban nem volt konfliktusoktól mentes, Roman Polanski rendező és Faye Dunaway például összekülönböztek, John Huston pedig ittasan érkezett egy fontos jelenet forgatására.

Ben Affleck két Oscar-díjat nyert eddig, egyet producerként (Az Argo-akció), egyet íróként (Good Will Hunting), és ő rendezte a Hideg nyomon, a Tolvajok városa és Az éjszaka törvénye című filmeket is.

Borítókép: Ben Affleck amerikai színész A könyvelő (The Accountant) című filmje bemutatóján Los Angelesben 2016. október 10-én