Húsz év óta az első hivatalos Beatles-könyv jelenik meg

Jövő év augusztusában Nagy-Britanniában jön ki a The Beatles: Get Back című kötet, mely az együttes utolsó albuma, a Let It Be történetét meséli el.

A könyv alapját a banda stúdiófelvételei alatt rögzített mintegy 120 órányi anyag képezi. A kötet megjelenésével párhuzamosan fogják vetíteni Nagy-Britanniában Peter Jackson dokumentumfilmjét, amely ugyancsak a The Beatles: Get Back címen kerül a mozikba – adta hírül a The Guardian brit napilap honlapja.

A könyv 1969 januárját idézi fel, amikor a Beatles egy televíziós fellépés anyagát vette fel a stúdióban. A banda 1969. január 30-án adta utolsó élő koncertjét a londoni Apple Corps-székház tetején.

A felvett számokat 1970 májusában a Let It Be című lemezen adták ki, egy hónappal az után, hogy Paul McCartney kilépett az együttesből. Előtte, 1969 szeptemberében jelent meg az Abbey Road című albumuk.

A könyv bevezetőjét Hanif Kureishi írja, aki szerint 1969 januárja nagyon produktív időszak volt az együttes életében, legjobb számaik közül több is akkor született. A könyvben több száz korábban nem publikált fotó is szerepelni fog, amelyeket Ethan Russell és Linda McCartney készített. Az együttes tagjainak beszélgetéseit a The Guardian szerzője, John Harris írta le és szerkesztette meg a kötet számára.

Ezek a beszélgetések Jackson dokumentumfilmjében is elhangzanak. A filmhez az új-zélandi rendező 55 órányi mindeddig be nem mutatott, 16 mm-es filmfelvételt is felhasznált az egykori szalagokból. Ezeket a felvételeket a filmrendező Michael Lindsay-Hogg forgatta a tévéműsorhoz, majd később Let It Be című dokumentumfilmjében is felhasználta őket. A dokumentumfilm a Let It Be albummal egyszerre jelent meg, és az együttes megkapta érte a legjobb eredeti filmbetétdal Oscar-díját.

Utoljára húsz évvel ezelőtt jelent meg hivatalos könyv az együttesről, a The Beatles Anthology. A nagyszabású vállalkozás a Beatles történetét feldolgozó könyvön kívül egy dokumentumfilmet és a banda albumait is tartalmazta.

Borítókép: a Beatles zenekar