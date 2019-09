Zsófia makacssággal, koncentrálva fejezte be

A bajnokságot szeptemberben csak a felnőtt-tornászoknak hirdetik meg.

Nagyon fontos verseny, amelyet válogatónak is nevezhetnénk. Ugyanis ezen látható a formaidőzítés. Az, hogy hol is tartunk. A magyar csapat kapitánya a bajnoki teljesítések alapján is tisztában lehet azzal, kik lehetnek majd a csapat tagjai. Ezen a színvonalas viadalon vett részt a hét végén Kovács Zsófia dunaújvárosi válogatott tornász is.

Zsófia július második hetétől megállás nélkül edzéseken gyakorolt. Helyesebben tíz napot Kanadában, Torontóban töltött klubtársával Makovits Mirtillel együtt. Nos, most pénteken az egyéni összetett versenyt Trenka János, Zsófia mestere ébresztőnek is hívta. Azért, mert ezen megfizette tanítványa a tanulópénzt. A hibák miatt a második helyen végzett. Viszont szombaton korláton nagyon szép gyakorlatot mutatott be, és megszerezte az első helyet, vasárnap pedig szintén aranyat kapott ragyogó gerendagyakorlatára. A talaj nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, a negyedik lett ezen a szeren.

– Ez a bajnokság felkészülési állomás. Jövő héten Párizsba utazunk a világkupára, majd október elején a vb következik Stuttgartban – sorolta a programokat Zsófia mestere. – Az ob nagyon magas színvonalú volt, egy kisebb vizsgának is mondhatjuk. Ugyanis nyugodtan, felkészülve kell mennünk a vb-re, és így most látjuk, hogy miben kell javítanunk, változtatnunk. Olyan riválisokkal versenyeztünk, mint Makra, Böczögő, Schermann, Péter Sára, Székely Zója, és a tapasztalataim alapján azt tudom mondani, a magyar női tornában komoly fejlődés látható. A mostani verseny után ismét napi két edzéssel készülünk a komoly programokra – mondta az edző.

Kovács Zsófia azzal kezdte, nagyjából elégedett az ob-vel. – Ez a verseny kiváló alkalom volt a felkészülésre. Persze lehetett volna jobb vagy tökéletesebb, hibátlan is, főképp a selejtezőn nyújtottakra célzok. Mert egy rossz selejtező rizikós, az is előfordulhat, a tornász nem jut be a fináléba, de szerencsére nem így történt. Két arannyal és egy ezüsttel végeztem. És ezt pedig annak köszönhetem, hogy magamban elhatároztam, koncentrálok, csak azért is javítok, és megcsinálom. Ezzel a makacssággal, elszántsággal fejeztem be a produkciómat – nyilatkozta Kovács Zsófia.