Veszélyes gondolatok, és a vírus

„Jól” kezdődött szombaton a jégkorongozók Erste Ligája.

Nézzük csak az első találkozó, a MAC HKB Újbuda – Vasas meccs után, amit a MAC nyert 6–3-ra, Kangyal Balázs, az újbudaiak vezetőedzőjének a nyilatkozatát: „Tanulságos volt: egy találkozó hatvan percig tart, addig kell koncentrálni. Az idény első győzelmét mindig nehéz megszerezni, mégis nyertünk, úgy, hogy volt harminckét és tizenhét éves gólszerzőnk is. Emiatt büszke vagyok, de friss vezetőedzőként voltak időszakok, amikor azt hittem, öngyilkos leszek.”

Persze a mindig vígkedélyű Kangyal ezt nem gondolta komolyan, az viszont komoly, hogy a győri-fehérvári vegyes alakulatnál, a Titánoknál is felütötte fejét a koronavírus, emiatt a bajnokság második mérkőzése is elmaradt.

Sajnos a Titánokat megelőzően a magyar csapatok közül az UTE-nál, a Dunaújvárosi Acélbikáknál és az FTC-Telekomnál is több pozitív esetet találtak. A Titánoknál egy játékosnak és egy stábtagnak lett pozitív a tesztje, de most az egész csapatot figyelik, a jégcsarnokot Fehérváron bezárták, fertőtlenítik.

A Dunaújvárosi Acélbikák október 6-án, kedden játszanák le az első meccsüket, hazai pályán az erdélyi Corona Brassó ellen, de arra most mérget nem vehetünk, hogy lesz találkozó, hiszen minden képlékeny.