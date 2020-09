Van jövője a sportágnak, a helyi klub országos szintű versenye

A helyi Danubius KSE egy kiválóan szervezett felnőtt országos tollaslabda-ranglistaversenyt bonyolított le C és D kategóriában a Dunaújváros Sportcsarnokban a napokban.

Dunaújváros

A mérkőzések hat pályán zajlottak, a hazai klub versenyzőjeként a Jakab János – Varga Gabriella vegyes páros C kategóriában a bronzérmet szerezte meg. Az újvárosi hölgy a Győri TSE női párjával C női párosban és D női egyéniben ezüstérmes lett. A rendező klubból Rostási Tibor – Korom Ádám D férfi párosban ezüst-, a Csomor Péter – Gálházi Gyula D férfi párosban bronzérmet szerzett.

Varga Gabriella a Danubius KSE elnöke elégedetten zárta a napot: – Nagyon örülünk, hogy a járványhelyzet miatt fél év után tudtunk egy ranglistaversenyt rendezni. Korábban a hasonló eseményen tizennyolc egyesület vett részt, ezúttal kevesebben jelezték részvételi szándékukat. Első az egészség, és így könnyebben be tudtuk tartani az előírásokat. Győrből, Mosonmagyaróvárról, Pécsről, Budapestről komoly versenyzők érkeztek. Férfi és női egyéni és páros, valamint vegyes versenyszámokban mérték össze a tudásukat. Büszkék vagyunk arra, hogy bár ez a rendezvényünk másod­osztályú, de a sportbarátságra való tekintettel eljött Gonda Daniella, aki felnőttválogatott és a hazai mezőny top játékosa.

Jakab János edző a Danubius KSE edzője játékosként is megmérettette magát: – Mindkét pozícióban jelentős kihívás, hiszen ötvenkilenc éves fejjel versenyzőként is kiálltam. A feleségemmel, Varga Gabriellával komoly távlati céljaink vannak, hiszen százhúsz éves korunkig akarunk élni, amihez egészséges, sportos életet kell folytatnunk. Úgy érzem, ezúttal a klub valamennyi pályára lépő tollaslabdázója megállta a helyét. Maga a verseny a szép számú, vidékről érkezett játékos miatt nagyon nagy elismerést és sikert jelentett a számunkra.

Majd egy kis helyzetjelentést kértünk a klubról.

– Egyesületünk tizenkét éve működik, s még távol vagyunk a hazai élvonaltól. A mostani szezont viszont harminckét új gyerekkel kezdtük el. Ez nagy siker, és úgy érzem, van jövője a sportágunknak, amit kedvtelésből és versenyszerűen is érdemes játszani. Nagyon komoly fizikum, gyorsaság és technikai tudás kell hozzá. A gyerekek tizenkét-tizenhárom éves korukra már nagyon ügyesek lehetnek benne. A felnőtteknek is komoly ellenfelei lesznek – mondta. – A világ elitjébe az ázsiaiak, az európaiba a dánok tartoznak. Mi, magyarok jelentősen le vagyunk maradva. Annak örülhetünk, hogy három kandidáló olimpikonunk lehetne, a Pécsi Multi Alarm SE versenyzői: Klausz Gergő, Sárosi Laura és Gonda Daniella.

Saját versenyzőjük felkészítése során több millió tollaslabdát dobtak fel

Jakab János hozzátette, ilyen mentalitással, amivel a mostani korosztályok rendelkeznek, nehéz dolguk van a nemzetközi versenyeken. Itt minden nap rengeteget kell gyakorolni. Mondott erre egy példát. Amikor a saját versenyzőjüket, Piliszky Andrást készítették fel, több millió labdát dobtak föl neki, hogy megtanulja és begyakorolja ezt a játékot… A másik oldalról vizsgálva a dolgot, egy dán játékos tíz-tizenkét év alatt jut el a profi szintre, amihez addigra a pályán ugyanennyi ezer órát kell gyakorolnia!

Ezen a kis versenyen minden résztvevő elismerően kapta fel a fejét, amikor meglátta Gonda Daniellát többszörös ifjúsági és felnőtt magyar bajnokot az indulók között a Pécsi Multi Alarm SE színeiben.

Az ő édesanyja, Gondáné Fórián Csilla olimpikon, örökös magyar bajnok, és 2013 óta sorban szerzi az érmeket a szenior Európa-, illetve világbajnokságokon. A mai napig tollaslabdázik: nyugodtan mondhatjuk, hogy Daniella az ő örökébe lépett.

– Valóban elég szép eredményeim vannak: sokszoros utánpótlás, és felnőtt női páros, valamint csapat magyar bajnok is vagyok. Nagyon büszke vagyok rá, hogy nemzetközi szinten is versenyezhetek a magyar zászló alatt. Ebben a sportágban versenyezni nálunk családi tradíciót jelent. Anyukám volt a világon az első női tollaslabdázó, aki az olimpiára kvalifikációt szerzett. A helyszínt Barcelona adta 1992-ben. A nevelőegyesületem a Debreceni Tollaslabda Klub volt. Az utóbbi három évben viszont a pécsieknél versenyzek, és az ő színeikben vagyok itt is. Ez egy alacsonyabb osztályú verseny volt, de mégis eljöttem. Őszinte leszek, az egyik fiú, a Végh Miklós megkérdezte, hogy szeretnék-e vele vegyeset játszani, és én igent mondtam rá. Aztán jött a többi versenyszám lehetősége. Miért ne, hiszen február óta nem játszottam?! Ráadásul ismerem a helyi vezetőket, és azt gondoltam, hogy ez mindenképpen egy kellemes verseny lehet.

A tollaslabda is a szorgalmas emberek sportja, vetettük fel. Ezzel Daniella teljes mértékben egyetértett. Hiszen lehet valaki tehetséges, de hosszú távon csakis az lesz igazán sikeres, aki nagyon sok munkát fektet bele. Úgy gondolja, hogy ilyen típusú versenyző.

Az, hogy az ő szintjén ez mennyi munkával jár, így felelt: – Jelenleg heti tíz edzésünk van, amiből nyolc a tollas, és kettő az erősítő. Mindegyik kétórás. Az alapozásnál sokat futunk, a szezonhoz közelítve viszont a játék nagyobb hangsúlyt kap. A külföldi csapatbajnokságokon alkalmanként hét meccset játszunk. Női egyéni, egy női páros és egy vegyes páros követi egymást, amiből két meccsen játszhatok. Természetesen van fiú egyéni és páros mérkőzés is.

Arra, hogy profiként él-e ebből a sportból, közölte: Magyarországon ebből nem lehet megélni. Az előző szezonban Spanyolországban játszott, az ideiben Németországban szeretne, de a jelenlegi koronavírusos szabályok miatt ez sajnos nem biztos, hogy összejön. Az edzéseket itthon végzi, és csak a hétvégi versenyekre utazik ki a helyszínekre. A bajnokság október végén kezdődik.

Viszont tudjuk, az idegenlégiósoktól mindenütt sokat várnak, erre azt mondta: – Spanyolországban az összes egyéni és női páros mérkőzésemet megnyertem. A vegyes párosban egy mexikói fiú volt a párom, vele olyan ötvenszázalékos lehetett a mérlegünk. Ami pedig a hangulatot illeti, a spanyolok tőlünk egy kicsit lazábbak. Teljesen nyugodtak, nem aggódják túl a versenyek előtti időszakokat, de amikor ott vagyunk a meccsen, az bizony vérre megy, tehát mindenképpen nyerni akarnak. Nálunk viszont hamarább feladják a játékosok. Ami még nagyon teszik az előzőeknél az az, hogy bármi is lesz a mérkőzés eredménye, utána együtt fognak vacsorázni, gyakran az ellenféllel is, és jókat beszélgetnek közben. A németek nem barátkoznak annyira a riválissal, de egymás között ők is nagyon jól elvannak, még akkor is, ha közülük valaki nem is a legjobban teljesített az adott fordulóban.