Ünnepre és sikerre készül már a DPASE

Az idény egészét tekintve nem teljesített rosszul az NB III közép csoportjában érdekelt DPASE gárdája, amely arra törekszik, hogy szép győzelemmel zárja majd a szezont.

Vasárnap délután 17.30-tól a Makó együttesét látja vendégül az NB III közép csoport zárófordulójában a DPASE gárdája a helyi stadionban.

A csapat mestere, Lőrincz Emil az idényzáró előtt így nyilatkozott:

– A Kispest második számú gárdája ellen valóban szégyenletesen játszottunk. Csak az első tíz percben kihagytunk három tökéletes ziccert, majd úgy mentünk az öltözőbe, hogy akár öt góllal is vezethetnénk. Az ellenfél egyszer betalált, majd jött a kiállítás. Mindent megpróbáltunk, de nem jött össze. Mindettől függetlenül nagyon csalódott vagyok, mert jóval több volt abban a meccsben. A Makó ellen kötelező lesz a győzelem. Tartozunk ezzel a szurkolóknak és magunknak is. Fontos, hogy e találkozón búcsúzunk a profi játéktól elköszönő Vaszócsik Viktor kapustól, aki valóban sokat tett és tesz a dunaújvárosi labdarúgásért. Örömteli, hogy bár alsóbb osztályokban, de van két bajnokcsapatunk. Az U 14-es gárdát is köszöntjük e találkozón.

A másik bajnokra, az U 17-es korosztályra még osztályozó mérkőzések várnak. Nekik arra kell koncentrálniuk. Szeretnénk, hogy sokan kilátogassanak ezekre a találkozókra, és bízom abban, hogy a gárda is meghálálja majd e bizalmat. Mindez sokat jelentene a folytatásra – mondta el Lőrincz Emil.

A harmincadik forduló további párosítása a következőképpen alakul: Iváncsa KSE – SZEOL SC, Paksi FC II – Taksony SE, Kecskeméti TE – Rákosmente KSE, Hódmezővásárhelyi FC – Szekszárdi UFC, Kozármisleny FC – Pécsi MFC, Szegedi-Grosics Akadémia – Budapest Honvéd-MFA II, FC Dabas – Szentlőrinc SE.