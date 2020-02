Teljesen felborult a válogatott felkészülése

Egy dolog biztos: jövő héten vasárnaptól nem az olaszországi Triesztben rendezik meg a női vízilabdázók olimpiai selejtezőtornáját a koronavírus-járvány miatt.

Ezzel a magyar válogatott – amelynek keretében a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics több játékosa is szerepel – felkészülési programja is teljesen felborult, főleg, hogy Bíró Attila szövetségi kapitány még nem tudja, a FINA mikor és hol rendezi meg a tornát, a helyszín akár Magyarország is lehet.

A DIGI Sportnak adott nyilatkozatában elmondta, a tervek szerint több válogatottal közösen készültek volna a következő napokban a kvalifikációs versenyre, de a csapatok végül el sem jöttek Budapestre, vagy visszafordultak.

– Triesztben biztosan nem fogunk játszani március 8-tól, hivatalosan az a közlemény jött ki, hogy máskor és máshol lesz. Ami ugye, ha azt nézzük, hogy május végén, június elején be kell, hogy fejeződjenek a kvalifikációs versenyek, akkor elméletileg van idő a megrendezésre. Úgy gondolom, arra is van esély, hogy nem Olaszországban lesz a selejtező. Az elmúlt időszakban sok nemzetközi vízilabda-eseményt rendezett a magyar szövetség az állam hathatós segítségével, úgy gondolom, hogy erre most is meg lehet az esély, de szerintem az olaszok nem szívesen adják ki ezt a lehetőséget a kezükből. Nagyon nagy segítséget adhat nekik a hazai pálya, nem zárnám ki azonban, hogy akár itthon, akár Hollandiában legyen az esemény. Egy hétre rá a férfiak selejtezője Hollandiában lesz vagy lenne, még azt sem zárnám ki, hogy egyben lebonyolítják a kettőt, de erről a hollandokat kellene megkérdezni. Teljesen felborult a programunk. A kanadaiakkal és a hollandokkal is együtt edzőtáboroztunk volna, de mind a két válogatott lemondta a részvételt, hazarendelték őket. Az ausztrálok három napig Dubajban várták a fejleményeket, és végül visszafordultak. Igazából nem is tudjuk, mikorra kellene kihegyezni a csúcsformát, a héten még edzésben maradunk, és a hét végéig meglátjuk, milyen fejlemények történnek. Az is lehet, javasolni fogom a magyar szövetségnek, hogy folytassuk a bajnokságot, ha nem tudjuk meg a selejtező pontos időpontját.