Szikrázó mérkőzésre készülhetünk hétfőn

A futsal NB I 8. fordulójának előrehozott mérkőzésén hétfőn 19 órától a Dunaferr DUE Dutrade FC a Veszprém együttesét fogadja a Dunaújváros Sportcsarnokban. Az eseményt a szokásos internetes stream csatornán élőben közvetítik.

A Veszprém mellett szól, hogy jól igazoltak. Éppen a Dunaferrből sikerült a soraikba állítani két válogatott szintű, gólképes játékost, Pál Patrikot és Fridrich Dávidot, mellettük a válogatott, Sásdi Bálint is erősíti a csapatukat. Az elmúlt fordulóban is gólokat szerző Tatai József és Boromissza Dániel is külön figyelmet érdemel. És föltétlenül említsük meg a hazai edzői kar egyik kiválóságát, a mindig ezerfokos lázban égő Fehér Zsoltot, aki valószínűleg csak a saját győzelmüket fogadja el új csapatától.

A Dunaferr kerete is nagyot változott. Az említett két gólvágó mellett másik két, nagyon hasznos játékos: Faragó Lajos és Sáhó Kristóf is elhagyta a csapatot. Helyettük jó képességű, de nem túl szerencsés módon, éppen a rehabilitációjuk záró fejezetét töltők: Sánta Attila és Östör Martin érkezett. Lassan elérik a csúcsformájukat. A másik friss igazolás Seregi Tamás viszont az ideérkezésekor (nagypályán) sérült meg, ma már kezdi utolérni magát. Végül egy problémamentes „újonc” Hinojosa Mon­tero Antonio, ahogy máris mindenki nevezi: Toni is megérkezett Spanyolországból. Magával hozta mindazokat az erényeket, amit egy ottani játékostól elvárunk.

Természetesen itt is a régi „kemény mag” jelenti a legfőbb értéket: Reveland, Rigó, Cseresnyés, Németh, Horváth B., Szeghy mögött jelentős a tolakodás a pályára kerülésért. Csányi, Seregi, Dorogi, Slett, Németh L. vár a nagy lehetőségre.

Érdekes helyzet előtt áll a két csapat, hiszen az élükről a nyári átigazolási időszakban a korábbi vezetőedzőik helyet cseréltek. Frank Tamás a Dunaferr, Fehér Zsolt a Veszprém kispadját választotta.

Frank Tamás higgadtan készül a hétfő estére: – Nem kétséges, mindkét csapat fokozott becsvággyal készül a bizonyításra. Itt senkinek nem fog eszébe jutni, hogy döntetlenre gondoljon. Szikrázó csatára készülhetünk, és közel egyenlő feltételekkel várjuk a kezdő sípszót.

Klacsák Bence, a Dunaferr megállíthatatlan játékosa a nyitó fordulóban a karját törte, a Veszprém elleni pályára lépése még kérdéses: – Nagyon szeretnék játszani, hiszen ez egy igazi presztízsmeccs lesz. Nekik és nekünk is izgalmas kihívás lesz a korábbi edzőnkkel szemben bemutatkozni.