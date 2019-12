Pólós játékok, ezúttal elenyésző bírói sípszóval

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Rutinosabb olvasóink emlékezhetnek még az évtizedekkel ezelőtt sugárzott nemzetközi televíziós sorversenyre, amely Játék határok nélkül címmel futott a televízióban. Némileg hasonló hangulatú évzárót tart rendre a dunaújvárosi pólós egyesület népes közössége, amely szerdán tette próbára fiatalságának terhelhetőségét – ezúttal is felettébb mókás formában.

– Száz feltörekvő vízilabdás és kísérőik jöttek el a Fabó Éva Sportuszodába, hogy egy vidám vizes kavalkáddal búcsúztassuk az évet. A közösségépítés szempontjából is fontosak ezek az események, amelyek részben eltávolodnak a mindennapi edzésmunkától, másrészt itt edző, szülő, gyermek egyaránt lazíthat. A sokadalom ellátásban, egyfajta „batyus” jelleggel mindenki részt vállalat, a szervezők pedig gondoskodtak az emlékezetes vizes feladványokban ne legyen hiány. Természetesen érmekkel, ajándékkal is megleptük a fiatalságot – foglalta össze az évzáró eseménysorát Ábrahámovics „Ábra” Gábor edző.