Nyolcig meg sem álltak az Acélbikák

Pénteken este emlékezetes meccsen szereztek egy pontot az Újpest elleni rangadón az Acélbikák, akik vasárnap azzal a tudattal korcsolyázhattak jégre a Vasas vendégeként, ha nyernek, fellépnek a tabella harmadik helyére – a konkurens Brassó kárára.

Nem unatkoztak a Bikák az elmúlt napokban. A Vasas elleni vasárnapi találkozó már sorozatban az ötödik tétmeccs volt bő egy héten belül. Előzetesen e csata sem ígérkezett hétvégi matinénak, hiszen az angyalföldiek már számos komoly meglepetést okoztak az idei szezonban.

Álomszerűen indult az Ihnacak-gárda számára a mérkőzés: a piros-fehérek pontgyárosa, Somogyi Balázs már a 48. másodpercben beköszönt (0–1), majd a 9. percben Baker helyezett magabiztosan egy kapu mögül visszapasszolt korongot Szeles ketrecébe (0–2). A harmad hajrájában a hazai és vendégcsapat is ziccert hibázott, így kétgólos újvárosi előnnyel fordultak a felek.

Alig kezdődött el a második játékrész, máris Dósa ült ki a büntetőpadra. A Vasas be is talált Hughson kapujába, ám hosszas videózás után a játékvezetők érvénytelenítették a gólt. Mindez nem esett meg Németh Péterrel, aki a Vasas harmadában csent el egy korongot, majd remek ütemben lőtte ki a hosszút Szeles lepkés kesztyűje mellett (0–3).

Kihasználta első emberelőnyét a DAB, Somogyi Balázs bombáját még védte Szeles, ám Németh közelről már nem kegyelmezett (0–4). Később Silló sem, aki lendületesen végigcikázott az egész hazai védelmen, zárásként becsapta Sze­lest is (0–5). Bő két perc múlva jött a hatodik is Mazurek révén (0–6). A Vasas portást is cserélt, Sági kapott bizalmat a folytatásra.

A záró harmadra a legfontosabb kérdések tehát eldőltek. Az utolsó húsz perc is a dunaújvárosiaké volt, akik gyakorta hosszú percekre letáboroztak a Vasas harmadában. A biztos előny tudatában inkább a kombinatív akciókra, mint a hatékonyságra törekedtek az Acélbikák. A hazaiak a gyors ellentámadásokra rendezkeddek be, ám Hughson ezen az estén is remek formát mutatott. A hajrában emberelőnyből Azari is betalált, majd Szalma szerezte meg az angyalföldiek becsületgólját (1–7). A vége előtt 20 másodperccel Turcotte előnyös találattal zárta le a DAB-gálát (1–8).