„Nyíltan” lábtollaztak a Gárdonyi iskolában

Szombaton rendezte meg a Gárdonyi Géza Általános Iskola a II. Nyílt Lábtoll-labda Versenyt.

A szervezők hetvenhárom indulót regisztráltak. A viadalt az a megtiszteltetés érte, hogy megismerkedhettek a résztvevők Herczeg Gáborral, Magyarország nyolcvanszoros válogatott játékosával, aki bemutatót tartott dekázásból. Játéka példa volt arra, hogy milyen szintre lehet eljutnia annak, aki ebben a sportágban szeretne eredményeket elérni.

A viadalról: A legtöbb induló a kezdő fiúk és a kezdő lányok között volt. A diákok mezőnyében két szülői csapat is versengett. Az anyukák csapatának tagjai: Varga Ildikó, Bartha Gabriella és Szücs Tamásné. Az apukák csapata: Kondor András, Rabi István és Zudor Csaba. Ők dobogóra is állhattak, ezüstérmesek lettek. Itt játszott Szóládi Zoltán, a Gárdonyi iskola igazgatója is a családjával, valamint a Kerti család, Ferenc, Zsuzsanna, Benett és Emília.

A középhaladó fiúk között játszott Kohán Árpádné, kiegészítve azt a két versenyzőt, akiknek hiányos volt a csapat­összeállításuk. Mindketten egykori gárdonyisok voltak: Major I. Csongor és Zecher Józsué révén.

A csapatverseny után jött a dekázó-bajnokság.

Kohán Árpádné, a Gárdonyi vezetője erről így nyilatkozott: – A lábtoll-labdázás alapja a magabiztos labdakezelés, mert csak azzal lehet megfelelő taktikai játékot produkálni. Ezért rendeztünk most is dekázó-bajnokságot, és hirdettük meg az első iskolagyűlésen a tanulóink számára. Ezen a versenyen a legtöbbet dekázó lány Kondor Anett, a legtöbbet dekázó fiú pedig négyszázhatvan érintéssel Kattári Dávid volt.

Az egyéni versenyben három csoportban mérték össze erejüket az indulók. Az egyik csoport a lányoké volt, ahova tízen neveztek. A fiúknál külön játszottak a haladók (öt induló), lehetőséget adva ezzel az előkelőbb helyezés elérésre azoknak, akiknek még kevesebb a technikai tudásuk (tizenkét induló). A dunaújvárosiak közül Sin Viktória, Pottondi Judit, Ribárik Ármina, Csenki Doroti, Bozár János Rajmond, Tokodi Dániel, Kattári Dávid, Lednecki Patrik és Lednecki Rebeka nyújotta a legjobb teljesítményt.ACs