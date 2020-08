Megkezdődik az országos bajnokság a szolnoki pályán

Hétfőn kezdődik meg a kajak-kenu országos bajnokság a felnőttek számára, és szerdáig tart. Csütörtöktől pedig az utánpótláskorú versenyzők lesznek a főszereplők Szolnokon egészen vasárnapig. A mezőnyben ott lesznek a Dunaferr SE sportolói is.

A hétfőn kezdődő felnőtt és parakenu országos bajnokság lesz a magyar mezőny első idei hivatalos versenye. A csonka szezonban különleges jelentősége van a legrangosabb hazai viadalnak, mert a bajnoki pontok mellett Szolnokon indulási jogot lehet szerezni a szeptemberi, szegedi rendezésű világkupára is, az utánpótlás legjobbjai pedig az Olimpiai Reménységek Versenyére szerezhetnek indulási jogot. Ráadásul bizonyos olimpiai számokban még ennél is komolyabb lesz a tét, a Dunaferr SE válogatott kenusa, Hajdu Jonatán számára is sok múlhat ezen a viadalon. C-2 1000 méteren a Hajdu Jonatán – Fekete Ádám (UTE) kettős az idén egyik tesztversenyen sem tudta legyőzni az Adolf Balázs – Fejes Dániel (Dunavarsány) duót, ha ez most sem sikerül, akkor Hajduéknak nagyon messzire kerülhet a jövő évi tokiói olimpián való részvétel.

Molnár Gergelytől, a Dunaferr SE vezetőedzőjétől megtudtuk, a szolnoki országos bajnokságokon huszonnégy versenyzővel vesznek részt. A felnőttek mellett az utánpótlás-korosztályban a serdülőktől az U23-asokig mérik össze erejüket a sportolók. A kenusoknál Hajdu Jonatántól, Kiss Balázstól és Slihoczki Ádámtól várja a legjobb eredményeket. A kajakosoknál pedig Máté Krisztián és Katona Lili esélyes a döntőbe jutásra. Igaz, ők alapvetően maratonisták. Kenuba térdel majd Vajda Attila olimpiai bajnokunk (2008-ban Pekingben nyert C-1 1000 méteren) is, aki több éve már edzősködik, jelenleg Dunaújvárosban, de egyre jobb erőben érzi magát, mivel sokat evez a tanítványaival, ezért úgy döntött, a szegedi unokaöccsével, Papp Lászlóval párosban rajthoz áll.

Adódik a kérdés, mi várható Hajdu Jonatánéktól, hiszen a dunaújvárosiak közül Hajdu Jonatánnak van a legnagyobb esélye arra, hogy ott legyen a tokiói olimpián.

– Nagyon keményen készültek erre az országos bajnokságra. Bízom benne, hogy ennek meg is lesz az eredménye. Végre az idén először legyőzik legnagyobb riválisukat, az Adolf – Fekete dunavarsányi kettőst. De akkor sincs nagy baj, ha ez nem történik meg, mert elvileg minden számban két magyar egység indulhat a szeptemberi szegedi világkupán. És egy ottani győzelem nyomna igazán sokat a latban – tudtuk meg Molnár Gergelytől.

Napjainkban sajnos kihagyhatatlan a kérdés, a koronavírus-járvány miatt miként tudtak felkészülni a Dunaferr kajakosai, illetve kenusai?

Molnár Gergely elmondta: – Pető Zsolt szakosztályelnök mindent megoldott, egyeztetett az önkormányzattal és a szövetséggel arról, miként is tudnánk készülni. Ennek köszönhetően folyamatosan tudtunk edzeni három-négyfős csoportokban, eltolt idősá­vokban, és minden szabálynak megfelelően. Tartottuk a másfél méteres távolságokat, rendszeresen fertőtlenítettük a lapátokat és a hajtókat is. Ezt a módszert a legeredményesebb versenyzőinknél alkalmaztuk, a többiek, elsősorban az utánpótlás, online edzésmunkát végeztek.

A Rácalmás SE ezúttal egyik korosztályban sem képviseli magát a bajnokságokon.