Megint fejlődött, egy lépéssel előrébb lépett az akadémia

Ahogy közeledik a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia bajnokságainak rajtja, úgy részesülnek az ifjú kézilabdázó leányok kellemes meglepetésekben. Tegnap délután a Dunaújváros Sportcsarnok előtti téren díszelgett egy gyönyörű hófehér busz várva majdani utasait, a dunaújvárosi sportolókat.

Mátéfi Eszter szakmai igazgató megnyitója után Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere próbálta „megrémiszteni” a piros mezbe beöltözött sportoló leányokat. Mondván van egy rossz és van egy jó híre…

– A rossz hírem az, hogy egy hét múlva véget ér a nyári szünet, és kezdődik az iskola, a jó hírem pedig, hogy az előttetek álló gyönyörű Mercedes busz benneteket fog majd szállítani a vidéki mérkőzésekre. Örülök annak, hogy a sportolásotoknak a feltételei adottak, a buszon kívül tizenöt új kerékpárt is kaptatok, a vállalkozók segítségével nagyon szép új Kohász-mezt hordhattok. Tehát a tao-pénz támogatásként nagyon jó helyre került, most már csak az kell, az új sorozatokban mutassátok meg országnak-világnak, hogy milyen ügyesek vagytok, és érjetek el minél több győzelmet az akadémia dicsőségére – fejezte be gondolatait a polgármester, aki átadta a busz kulcsait.

Az ünnepi pillanatot a gyerekek egy harsány Hajrá, Kohász! kiáltással nyugtázták. Meggyes Rita utánpótlás-szak­ágvezető, ifi- és serdülőtréner elmondta köszönő mondatain kívül azt is, hogy a korosztályok csapatai becsületesen felkészültek, jöhet a rajt.

Az ünnepi pillanatokban Cserna Gábor polgármester arról is beszélt az újságíróknak, hogy nemcsak a mérkőzések, a sportolás fontos ebben a fiatal korban, hanem az is, hogy kiváló, egymást szerető baráti közösségek alakulnak ki a csapatokban. Olyan barátságok kötődnek, amelyekben a szakmai vezetők, a szülők is támogatják a gyerekek fejlődését.

És valóban, akik ott voltak ezen az átadáson, valóban gyönyörködhetett ennyi szép tekintetű, mosolygós, egyforma dresszbe öltözött kislányban. Mondhatni, mi idősebbek csak ámulunk, bámulunk, és boldogok vagyunk őket látva. Joggal harsogott a Hajrá, Kohász!

Nyakacska Zsoltot, az akadémia ügyvezető igazgatóját csakis a gyerekek iránt érzett szeretet és felelősség, a tökéletes gondoskodás hajtotta már a busz kiválasztásánál is.

– Jó érzés, amikor az ember gondoskodhat ennyi kedves kis akadémista sportolását segítő eszközről. Eleve kikötöttem azt, hogy ez az új busz a lehető legtöbb biztonságtechnikai felszereléssel legyen ellátva, mert nekem a gyerekek biztonsága a legfontosabb. A Mercedest már ilyen szigorú feltételekkel rendeltem meg. Most tehát megint fejlődött, egy lépéssel előrébb lépett az akadémia. Jön a rajt, és a sok edzés, a becsülettel elvégzett munka sikerhez vezethet – nyilatkozta lapunknak az ügyvezető igazgató.