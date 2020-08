Lassan kezdenek úgy focizni, ahogyan kell

Fontos lépcső volt a nyári felkészülésben a Kecskemét – Dunaferr DUE Dutrade FC 3–7-re végződött futsalmérkőzés, amit hétfőn este vívtak.

A tempó és az elszántság változatlan maradt, ezek a tényezők a csapatok múlt heti, újvárosi találkozóját idézték, és most is a vendégek győztek. Mellette, mivel felkészülési mérkőzésről volt szó, kimondhatjuk, ezzel a minőségi meccsel ismét mindketten nyertek.

A vezetést a hazaiak szerezték meg egy szöglet után, rögtön az első percben. Az újvárosiak hatalmas lendülettel és helyenként látványos játékkal egyenlítettek, majd átvették a vezetést, végül ugyanezen erényekkel nyerték magabiztosan a mérkőzést. A Kecskemét szépítő góljai, és az ismét zsinór­ban bemutatott villámakcióik, veszedelmes lövéseik sem okoztak számukra zavart. A felkészülési mérkőzések végére ismét egy kőkemény, profikból álló csapattal találkozunk: a Fradival, a Népligetben pénteken este. Az a meccs is kiváló állapotfelmérő lehetőség lesz.

Frank Tamás, a Dunaferr vezetőedzője: – Örülök, hogy a csapat megkóstolta a győzelem ízét! Igazság szerint érdekes mérkőzés volt, mert nem mondom, hogy sokkal jobban játszottunk, mint otthon. Koncentráltabbak voltunk. Most nekünk voltak szerencsés momentumaink: jókor rúgtunk szerencsés gólokat. Az egy az egyeinket jobban vívtuk meg, mint korábban, de ma csapatszinten hibáztunk nagyobbakat. Lassan elkezdünk úgy játszani, ahogy kell.