Hughsont is jelölték

A Magyar Jégkorong Szövetség honlapján naponta közzéteszi a szezonzáró elismerések egyes kategóriáinak jelöltjeit.

Legutóbb a kapusokon volt a sor, és most DAB-játékos nevével is találkozhattunk. A Dunaújvárosi Acélbikák kanadai hálóőre, Garret Hughson is a jelöltek között van. (A díjra a liga vezetőedzői jelöltek, és a győztes is az ő szavazatuk alapján dől el.)

A másik két aspiráns a Gyergyói HK szintén kanadai légiósa, Jordon Cook, és a Debreceni EAC dunaújvárosi nevelésű kapusa, Hetényi Zoltán.

Garret Hughson a Dunaújvárosi Acélbikák egyik legjobb igazolása volt tavaly. Az alapszakaszban védett a legjobban, 93,6 százalékos hatékonysággal, majd a középszakaszban 92,4 százalékkal teljesített. Az UTE elleni vesztes negyeddöntőben 88,7 százalékra romlott a mutatója. Az alap- és a középszakaszban neki volt a legtöbb védése, és a legtöbb jégideje is (nem volt megfelelő helyettese, kénytelen volt végig védeni a szezont). Az alapszakaszban Hughson negyvennégy meccsen védett, amíg Jordon Cook csak huszonkilencen kapott lehetőséget.

A hátvédek között Vokla Roland (Debreceni EAC), Góga Attila (Gyergyói HK) és Jerre Pulli (FTC-Telekom) a jelölt. A csatároknál a liga edzői Joshua Shalla (SC Csíkszereda), Szűcs István (Hokiklub Budapest) és Nagy Gergő (FTC-Telekom) közül választhatnak. A „győztes” nevére május végén derül fény.