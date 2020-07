Gardáék címvédőként kezdhetik a sorozatot

A férfipólósok számára már a hét végén megkezdődtek a Magyar Kupa küzdelmei, a hölgyeknél pedig hétfőn indul a sorozat.

A DUE Maarks Graphics gárdája címvédőként a trófea megvédését tűzte ki célul. A klub részéről lapunknak Primász Ágnes elmondta, az elmúlt héten az UVSE ellen több kétkapus edzéssel készültek Mihók Attila tanítványai, e héten kedden pedig már a fővárosban játszanak – szintén az újpesti csapat ellen – egy felkészülési mérkőzését. A keretben mindenki egészséges, és készül az újvárosiak számára július 31-én kezdődő kupaküzdelmekre. Az egyesület honlapján olvasható blogbejegyzésben Brezovszki Gerda kifejtette:

– Sokat meccsezünk különböző ellenfelek ellen, amik azt a célt szolgálják, hogy a játék nélküli hónapok hiányosságait tudjuk pótolni. És persze nem utolsósorban gőzerővel készülünk a Magyar Kupa kezdésre. Már nagyon várjuk, hogy ismét élesben játszhassunk, hiszen ez a legjobb része az egésznek.

Sajben Nikolett szintén e fórumon pedig elmondta: – Most már tényleg vészesen közeledik az első Magyar Kupa-mérkőzésünk, amit már rettentően vártunk. Reméljük, tényleg olyan formába tudunk kerülni, amivel az utolsó mérkőzésünket tavasszal befejeztük.

Annyi borítékolható, hogy Gardáéknak nem lesz könnyű dolguk, hiszen a mindig remek erőkből álló UVSE szintén kupagyőzelemre tör, ám hasonló ambíciókkal kezdi meg a sorozatot a már Vályi Vandát is soraiban tudó Ferencváros, vagy a mindig mindenkire veszélyes BVSC is.

A bajnokságról azt lehet tudni, hogy a tervezet szerint szeptember 26-án kezdődik, és 2021 májusában zárul a sorozat a Magyar Vízilabda Szövetség elképzelése alapján. A Magyar Kupa játéknapjai pedig az alábbiak lesznek. 1. forduló: július 27/28. 2. forduló: július 30/31. 3. forduló: augusztus 3/4. 4. forduló: augusztus 6/7. 5. forduló: augusztus 10/11. 6. forduló: augusztus 13/14. 7. forduló: augusztus 17/18. 8. forduló: augusztus 21. 9. forduló: augusztus 24/25. 10. forduló: augusztus 27/28. A folytatásban több dátum szerepel a tervezetben az elődöntők, döntő, helyosztók megrendezésére. Attól függ, melyik lebonyolítást fogadja el a szövetség, ez augusztus 31. – szeptember 4., szeptember 4–6., szeptember 7–13. vagy szeptember 12–13. között lesz.