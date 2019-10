Folytatódó jó széria, a Kecskemét is legyőzve

Az NB III közép csoportjának tizedik fordulójában szombaton délután a Kecskeméti TE otthonában diadalmaskodott a Dunaújváros PASE labdarúgócsapat.

Kecskeméti TE –Dunaújváros PASE 0–1 (0–1)

Kecskeméti TE: Mészáros D. – Tamaskó, Peres, Patvaros, Hegedűs M., Szalai G. (Szabó D. a 73. p.), Barna B., Kéri, Karacs (Erdei 73. p.), Asztalos, Nánási (Urbán P. a 45. p.). Vezetőedző: Kuntic Zoran.

Dunaújváros PASE: Pokorni – Puskás G., Kis B., Csendes, Horváth K., Dorogi R., Barna Zs., Biró Á. (Reicheld a 73. p.), Kovács B., Beszterczei (Busa a 63. p.) Szepessy R. (Tóth Á. a 73. p.). Vezetőedző: Lőrincz Emil.

A mérkőzést eldöntő találat a harmincötödik percben született. Egy sarokrúgásra Csendes Péter érkezett a legjobb ütemben, és a kapuba fejelt.

A hazai szakvezető, Kuntic Zorán így értékelt: – Jól kezdtük a meccset, tetszetősen fociztunk, úgy éreztem, mi leszünk az a csapat, amely az első gólt lövi. Sajnos azonban ugyanaz történt, mint az elmúlt héten, az első szögletből gólt kaptunk. Ahogy arra számítani lehetett a Dunaújváros a gól után védekezett, ebből próbáltak kontrázni. Óriási problémánk, hogy nem vagyunk mentálisan erősek, amikor hátrányba kerülünk.

Lőrincz Emil véleménye: – Az első félidőben szervezett védekezésből próbáltuk meg támadásokat kezdeményezni, de ezek többségükben elég bátortalanok voltak. Ennek ellenére a gólunk mellett volt egy meg nem adott találatunk is, így vezetéssel mehettünk félidőben az öltözőbe. A második játékrészben is szervezetten védekeztünk, de ekkor már több alkalommal is sikerült veszélyes támadásokat vezetnünk. A mérkőzés egészét tekintve pozitívum volt, hogy rendkívül fegyelmezetten játszottunk, hiszen az ellenfelünknek egyetlen gólszerzési lehetősége sem volt. Amiben fejlődnünk kell, az az előre való játék, hiszen volt olyan szituáció, amikor négy a kettő ellen vittük a labdát, mégsem sikerült gólra váltani a lehetőséget.

További eredmények: Pécs – Iváncsa KSE 2–0, THSE-Szabadkikötő – Dunaharaszti MTK 2–1, Budapest Honvéd-MFA II – FC Dabas 2–0, Monor – Kelen SC 1–0, Rákosmente KSK – Szentlőrinc 1–2, Dabas-Gyón FC – Szekszárdi UFC 1–1, Taksony – Kozármisleny 0–2.GA