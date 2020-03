Ezúttal is kíméletlenek voltak az Angyalok

A magyar női jégkorong-bajnokság U 25-ös kiírásának alsóházában a legutóbbi fordulóban a dunaújvárosi Angels NJSE a tabella utolsó helyezettjét, az óbudai OHA Girls gárdáját fogadta.

Angels NJSE – OHA Girls 7–3 (3–1, 1–0, 3–2)

Dunaújváros: 50 néző, vezette: Wolf László, Bogó Zoltán.

Angels: Fejér – Balogh, Vinkler, Juhász-Berencsi, Kováts, Maricsek – Hamvai, Portik, Jakab, Tinórdi, Lukács.

Vezetőedző: Győri Tamás.

OHA: Csató – Hidvégi, Csontos, Decsi, Nagy, Pinkó – Csonka, Horváth, Sziráki.

Vezetőedző: Haluska Gábor.

A találkozó egyértelmű esélyese az alsóház második helyén álló Angels volt, amely már az első játékrészben érvényesítette akaratát. A hazaiak részéről Kováts, Vinkler és Portik is eredményes volt, amíg az ellenfél részéről Decsi talált be. A második etapban Maricsek Sára növelte a házigazdák előnyét, majd a záró húsz percben ismét jöttek a gólok. Az Angels csapatából Kováts és Maricsek duplázott, majd a vendégek oldaláról Decsi másolta a fenti góltermelőket. A végeredményt a záró sípszó előtt alig 40 másodperccel Herku Mónika állította be, így az újvárosi Angyalok magabiztos 7–3-as győzelmet arattak. Folytatás csütörtök este 19.45-től hazai jégen a diósgyőri Jegesmedvék ellen. SzSz