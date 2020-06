Ezúttal foghíjas futamok az edzésversenyen

Kedden a szolnoki Holt-Tiszán rendezte meg a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a válogatott tesztversenysorozat második fordulóját – két órán belül két futam –, ezúttal a férfi 1000 kajak és kenu párosok küzdelmeivel. Utóbbiban most egy Dunaferr SE versenyző, Slihoczki Ádám volt érdekelt párjával.

– A kenusoknál sajnos sok a hiányzó, így most nem alakultak új párosok, az Adolf Balázs, Fejes Dániel egység újra a Sáfrán, Bakó duóval meccselhet nagyot, hiszen négy hete is ez a két hajó végzett az első és a második helyeken. Igyekszem menedzselni a fiatalokat is a második vonalból, a Slihoczki, Kocsis páros újra rajthoz áll – mondta Hüttner Csaba szövetségi kapitány a futam előtt.

S valóban, a múltkori kilenc helyett ezúttal csak három kenu állt oda a rajthoz, az első körhöz képest több egység felbomlott, így a Korisánszky Dávid, Mike Róbert duó vagy Zombori és Koleszár is. Egy hónapja a Dunaferr SE klubjából Kiss Balázs is indult Dóri Bencével, azonban most társa egyesületének, az Újpestnek kérésére nem térdeltek össze, mert ezúttal Bence a jövő heti egyes tesztelésre szeretne koncentrálni és készülni. Az első felmérőről már eleve hiányzott a dunaújvárosi klub olimpikonja, Hajdu Jonatán, akinek párja, Fejes Dániel a sorozat kezdése előtt döntött úgy, visszatér régi partneréhez, így számára új társat kell keresni.

Fejes aztán Adolf Balázzsal megnyerte az első két futamot, méghozzá nagyon magabiztosan. A „svéd” páros (azaz egy oldalon eveznek mindketten, ami elvileg nehezítő tényező) így már esélyesként állt rajthoz kedden, ahol rajtuk kívül a Sáfrán, Bakó és Slihoczki, a szegedi Kocsis Ádámmal szerepelt még.

Az első futamot a szél ellenére ezúttal is simán, egy hajóhossz előnnyel behúzták Fejesék Bakóék kettőse előtt, Slihoczkiék utánuk értek be a célba. A második felvonás elején a Dunaferr-versenyzővel kiálló hajó vezetett, bár nagyon szorosan követték egymást az egységek. Fél távnál aztán ismét robbantottak a többiek, ez a legjobban megint Fejeséknek sikerült, akik ezúttal másfél hajóval nyertek, ezzel négyből négy a mérlegük, a második helyen szintén negyedszer végző Bakóék előtt.