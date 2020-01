Érmet hoztak a fővárosból a tollaslabdázók

A Danubius KSE Tollaslabda Szakosztályának kettő felnőtt játékosa január 18-án Budapesten C kategóriás Országos Ranglista Versenyen szerepelt.

Az egyesület beszámolója szerint Jakab János C férfi egyéniben, Varga Gabriella C női egyéniben, Jakab János-Varga Gabriella C vegyes párosban versenyzett. Egyéniben nem jutottak el a dobogóig, bár Varga Gabriella éremért játszhatott, ahol kikapott. C vegyes párosban viszont bronzérmesek lettek. Az éremért vívott mérkőzésen 3 szettben győzték le budapesti ellenfeleiket.