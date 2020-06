Egy hónap múlva élesben kell teljesíteni a kupameccseken

Nem terveznek több igazolást, mert ezzel a saját nevelésű fiatalok elől vennének el helyet, a nyár végi Magyar Kupa-címvédés pedig megalapozná az új szezont a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdázói számára, mondta lapunknak Mihók Attila vezetőedző, aki beszélt a múlt héten elhunyt legendáról, Benedek Tiborról is.

– Nagyon nehéz beszélni Tibiről, különösen, hogy két hasonló korú gyermeke van, mint nekem… Ezt nem is feszegetem… maradnék a „sablonoknál”. Valahol fura, hogy majd’ egyidősek vagyunk, de számomra ő a nagy öregek egyike. Mindenki tudja, hogy a magyar vízilabda arca volt az elmúlt időszakban, példa- és irányt mutató személyiség, nemcsak játékosként, hanem utána edzőként is. Az akkurátussága, az embersége, a fegyelmezettsége, amiből sokat tanulhattunk eddig, és most is. Valóban azt gondolom, ő a példakép, amit nem nekem kell megerősíteni, mert nálamnál sokkal meghatározóbb alakjai a sportágnak elfogadták őt a magyar vízilabda szobrának. Most, hogy ennyien emlékeznek rá, akkor látni igazán, hogy a nemzetközi vízilabdázás kiemelkedő alakjává vált, a továbbiakban hozzá mérhetjük magunkat.

Gyakorlatilag mindenben ő a pozitív minta – osztotta meg gondolatait a DUE-Maarsk trénere. Majd arról beszélt, más habitusú emberek voltak, teljesen más utat jártak be, amíg az edzősködés felső kategóriájába kerültek. Tibor a tiszteletre méltó és elvitathatatlan sportolói múltjából adódóan nagyvonalúsággal tudta kezelni saját megoldandó feladatait, korrekten és úriemberként. – Én más úton érkeztem, nekem sokkal jobban kellett küzdeni azért, hogy a megítélésünk egy picit hasonlítson azokhoz a klubokhoz vagy személyekhez, akik az ismertségből jöttek – tette hozzá. Elmesélte, hogy amikor egymással beszélgettek, mindig a vízilabdáról volt szó. Ezalatt Mihók Attila nagyon nyitott szakembernek ismerte meg, amenynyire karakteres játékos volt, annyira fogékony és tanulékony edző, mindenkinek a véleményét meghallgatta. – Volt több hosszabb beszélgetésem vele, elsősorban a sportág megújíthatóságáról, az edzéselmélet újszerűségéről. Érdeklődőtt a mélyebb dolgok iránt is. Azok az elviségek, amiket Tibor vezetésével a megújult utánpótlás-bizottság lefektetett, úgy látom, az általa hagyott óriási űr ellenére is működni fognak. Mindenki pontosan tudja, mi a dolga és mit várt, várna el tőlünk ő is.

Amit még ki kell emelnem, hogy a mai napig nem találkoztam hozzá hasonló kaliberű játékossal, aki ilyen szinten példamutató volt viselkedésből. Miután megérkezett valahova, ő köszönt elsőként, kezet fogott mindenkivel, érdeklődött ki, hogy van. Zavarbaejtően úriemberként jelent meg minden körülmény között – mondta. Mihók Attila a legenda emlékezetéről kijelentette, amíg ők dolgoznak, léteznek, és tizenöt–húsz év múlva is remélhetőleg tudunk beszélgetni, akkor Benedek Tibor neve ugyanazt fogja jelenteni, amit ma is. Ezt követően rátértünk a csapatra, hiszen a klub korábban bejelentette a távozókat és az érkezőket (lásd keretes írásunk). Csak egy szösszenetet említett meg Mihók, Vályi esetében a Fradi előbb jelentette be érkezését, mint a dunaújvárosiakkal felvették a kapcsolatot. Felmerült, hogy a csőd szélére kerülő Egerből további dunaújvárosi kötődésű pólósokat is meg lehetett volna szerezni, mint Menczinger, Vályi Fanny, vagy Polák Zsófia. – Két felnőttválogatott került Egerből hozzánk Vályi Vanda és Laura Aarts pótlására. Eközben ott van az ifiből Pál Réka, Sümegi Nóra és Somogyvári Lili, akiknek csatlakozása már időszerű a felnőttkerethez. Igazából így több helyünk nem is volt, csak úgy, ha megválunk saját játékosoktól, de ez nem a stílusunk.

Majd a szezonkezdésről így beszélt: – Július végén már Magyar Kupa-meccsnap lesz, tehát nincs annyi időnk, mint szokott, hogy szépen belerázódjunk. Gyakorlatilag teljes harckészültséggel kezdtük a munkát ezekre a találkozókra készülve, folyamatosan haladunk a finomhangolás felé. Nyilván a cél nem lehet más a csapat számára, mint a címvédés, hiszen tavaly a DUE-Maarsk nyerte a kupát – vetettük fel: – Azért megszokhatták velünk kapcsolatban, mindig győzni indulunk, ez sajnos kevesebbszer sikerül, mint szeretnénk, de többször, mint a realitás. Azt gondolom, már az esélyesek között is megemlítenek minket, hogy ez milyen hatással lesz a csapatra, majd a találkozók során kiderül. Egy biztos, ismételten százötven százalékot teszünk, hogy ez sikerüljön. Arra, ki lehet a legfőbb vetélytársuk, a mester azt mondta, az UVSE mellett a Fradi. Utóbbiak esetében ne legyen illúziója senkinek, nem azért vásároltak össze két év alatt egy komplett felnőttválogatott-kerettag csapatot, hogy dobogósok legyenek. – Az arany kell nekik, ha már a fiúknál ez adott. Remélem, ezt mi nem hagyjuk sem nekik, sem másnak. Az lesz a fő rivális, aki ellen éppen játszunk, az, melyik lesz a végelszámolásban előrébb, nem tudom most megmondani, ez a három csapat azonos erősségű kerettel indul.