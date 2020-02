Bravúr után a Siófok hozta a papírformát

Az EHF Kupában szereplő Érd ellen aratott bravúros szerdai győzelem után csütörtökön este ismét idegenben, ezúttal Siófokon lépett pályára bajnoki mérkőzésen a DKKA kézilabda-együttese az élmezőny szintén nemzetközi porondon is szereplő tagja ellen.

Elsőként azonban még tekintsünk vissza a nagyszerű szerdai diadalra, amelyet parádés játékkal arattak Érden György László vezetőedző lányai, így 2014 után sikerült ismét nyerni ellenük.

A mester így értékelte a mérkőzést: – Nagy fegyvertény ez a győzelem, hiszen egy kiváló csapat otthonában játszhattunk. Az elmúlt években sokszor találkoztunk egymással, de sem hazai pályán, sem Érden nem tudtuk megszorongatni őket, most sikerült elérni ezt a sikert. Teher nélkül jöttünk ide, emellett szerencsénk is volt, és bírtuk erővel a hatvan percet. Jó volt a védekezésünk és a támadásunk is egyaránt, ami remek kapusteljesítménnyel társult a védőfalunk mögött. Úgy gondolom, a látottak alapján megérdemeltük a két pontot. Természetesen boldogok vagyunk, ugyanakkor nem is szabad túlértékelni a győzelmet. Annyira ünnepeltük meg, amennyire lehet, de amint hazaértünk Dunaújvárosba, máris elkezdtünk a Siófokra készülni, ahol szintén az esélytelenek nyugalmával kell játszanunk, majd meglátjuk mire leszünk képesek, illetve kérdés, mennyit vett ki a lányokból az érdi mérkőzés.

Nick Viktória, a védelem egyik oszlopa arról beszélt, hogy kevés hibával játszottak, és nagyon összeszedetten kézilabdáztak. – Gratulálok és büszke vagyok a csapatra, hogy el tudtuk vinni a két pontot Érdről. A legfontosabb az volt, hogy elhittük, mi itt győzni tudunk – hangsúlyozta.

Ennek tükrében a DKKA nagy pozitív töltettel várhatta a bajnoki tabella harmadik helyezettje – amely nemrég a címvédő Győrt is legyőzte – elleni mérkőzést tegnap este, amit szintén korábbról halasztottak el. Az Érdhez hasonlóan a Siófok is nemzetközi kupamérkőzést játszott a hét végén Dániában, így esetükben is kérdés volt, mennyit vesz ki belőlük a kettős terhelés. Persze a Kohász meg huszonnégy óra alatt a második kemény meccsét játszotta.

Siófok – DKKA 35–19 (18–10)

Siófok: Szikora, Solberg, Csapó Kincső (kapusok) – Böhme 3, Hársfalvi 3, Aoustin 3, Jezic 4, Drabik 2, Such 3, Niombla 5 (1), Kobetic 4 (1), Tomori 4, Lapos 1, Wald 1, Janjusevic 2.

DKKA: Csapó Kyra, Stojak (kapusok) – Triscsuk 1, Mihály, Cavlovic, Ferenczy 2, Szalai 2, Grosch, Szekerczés 8 (7), Sirián 1, Bouti 1, Kazai 1, Molnár 2, Braun 1, Nick.

Hétméteresek: 2/2, ill. 7/7.

Kiállítások: 2, illetve 10. perc.

Jól kezdte a meccset a vendégegyüttes, hiszen 3–1-re ellépett az első percekben, azonban a hazaiak gyorsan kapcsoltak, a 7.-ben Kobetic már őket juttatta előnyhöz. Sirián ugyan még egyenlíteni tudott (4–4), azonban innentől kezdve a támadójátékunk megakadt, akcióból egyáltalán nem sikerült betalálni a remeklő Szikorának, a félidő utolsó percéig egyedül Szekerczés hétméteresei révén tudtunk gólokat szerezni. Sajnos a védekezés sem volt olyan acélos, mint Érden, így a Balaton-partiak magabiztos előnyt építettek ki a pihenőig.

A játék képe a második fél­időben sem változott, a 37. percben már tizet számoltak a siófoki szurkolók (22–12) a sokat hibázó vendégekre, azaz innen már egyértelműen a tisztes helytállás maradhatott csak a cél a DKKA számára. Azonban már nem maradt erő a felzárkózásra.

A csapat legközelebb február 14-én Szekszárdon a Ferencvárost fogadja.