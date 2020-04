Az olimpia, ahol a császár unokája volt a pincér

Ha nem üt be és le mindent a nemzetközi sport területén a koronavírus, akkor a sportsajtó már javában a közelgő második tokiói játékokra trenírozná az olvasóközönséget. Mint ismert, az eredetileg 2020-ra tervezett nyári olimpiát egy évvel elhalasztották. Visszalapozó sorozatunkban terítéken az első tokiói játékok 1964 októberéből – a Dunaújvárosi Hírlap archívumából.

A lap 1964. október 6-án megjelent számában, a sportoldalon az Arany Csillag hirdetése is hangolt a közelgő nagy világjátékokra, a Csillag eszpresszó részlegében két televíziókészüléken is követhették az eredményeket a betérő szurkolók. A sportrovat szerkesztői inkább könnyedebb, színes információkkal vezették fel a nagy eseményt. A Tokiói kis színes című rovat például az alábbiakat közölte: „Japánban pályázatot hirdettek a legjobb olimpiai jelszóra. A pályázat nagydíját egy 13 éves nagojai iskolásfiú, Kohej Takama nyerte. A győztes jelmondat: Egy a világ: Olimpia. A japán császár 19 éves unokája jelenleg pincér az olimpiai faluban, mint számos más egyetemi diáktársa. Nabuhiko Higaskuni, a császári unoka a SUN tudósítójának kijelentette: Családom nagyon helyesli, hogy itt dolgozom, s tréfálkozva figyelmeztettek: vigyázzak, hogy ne törjek el túlságosan sok tányért.

Ami a játékokat illeti: a ­XVIII. nyári olimpiai játékokat 1964. október 10. és 24. között rendezték meg a japán Tokióban. A versenyeken kilencvenhárom nemzet ötezer-százötvenegy sportolója vett részt. Kína és Indonézia politikai okok miatt távol maradt. A Magyar Rádió riporterei a helyszínen Szepesi György és Szűcs Ferenc voltak. A Magyar Televízió munkatársai ezúttal nem utaztak ki az olimpia helyszínére, hanem – az Intervízió többi tagtelevíziójához hasonlóan – egy berlini stúdióban kommentálták a játékokat. Az élő közvetítések rögzítéséhez ekkor sem volt még megfelelő technikai háttér. A Kossuth Rádióban naponta többször is jelentkezett az olimpiai műsor Halló, itt Tokió címmel. 1964. október 13-án már javában zajlott az olimpia, a Hírlap címlapján is három hős szerepelt: Komarov, Feoktyisztov, Jegorov. Ők a Voszhod űrhajó legénységeként vettek részt az űrrepülés történetében is kiemelt szerepet elfoglaló kozmikus repülésen. E kiadásban a sportrovat még nem jelentkezett önálló olimpiai összeállítással, ám a dunaújvárosi szurkolóknak ennek ellenére is bőven volt okuk az örömre, hiszen a D. Kohász szoros csatában, 1–0-ra verte megyei riválisát, a Székesfehérvári VT Vasas gárdáját, Csepecz góljával. Az október 16-án megjelent lapszám már büszkeséggel számolt be az első két magyar aranyról: „A XVIII. Nyári Olimpia csütörtöki versenynapja végre a magyar sportolóknak is meghozta a régen várt aranyérmeket. Dr. Török Ferenc öttusázó nagyszerű futással 10 másodperccel jobb időt futott, mint vetélytársa, Igor Novikov (Szovjetunió), s ezzel megszerezte az első magyar aranyérmet. A második aranyat pedig női tőr egyéniben Rejtő Ildikó érte el.

Az újvárosi szurkolók és a zsurnaliszták körében is tetőzött az olimpiai láz, ezt rögzítette a következő tárca, amely a minden bizonnyal fiktív Bimbulák család olimpiai kihívásait taglalta: „Egy héttel az olimpia előtt a Bimbulák család elhatározta, hogy televíziót vesz… Ezzel a család maga is belépett az aktív sportolók táborába… a játékok alatt a következő sportágakban indultak Bimbuláék: távgyaloglás az elektromos cső után, adósságban úszás, gyorsevés. Eközben több családi és KÖZÉRT-csúcsot döntöttek meg bevásárlásban, s a Bimbulák-gyerek beállította az iskolai csúcsot a kevés-tanulásban.

Az október 16-án megjelent lapszám örömittasan számolt be az újabb hét magyar aranyról, külön kiemelve a magyar birkózókat. „Így az 1952-es helsinki olimpia óta, 12 év után újra magyar birkózó olimpiai bajnokot avattak, sőt nem is egyet, hanem kettőt. Polyák Imre (pehelysúly) és Kozma István (nehézsúly) is kitűnően megállták a helyüket, hiszen Hollósi, Kiss és Rizmayer is bekerült a pontot jelentő legjobb hat közé.”

Az 1964. október 27-én megjelent szám már az összegzésről szólt. Érdemes rögzíteni: Az olimpián 182 sportoló képviselte Magyarországot. A magyar csapat összesen 22 érmet – 10 arany-, 7 ezüst- és 5 bronzérmet – szereztek. A legeredményesebb magyarországi versenyző, Rejtő Ildikó két aranyérmet nyert.

Rajta kívül két érmet nyert még Hammerl László sportlövő és Török Ferenc öttusázó. A magyar sportolók tizennégy sportágban, illetve szak­ágban összesen száznyolcvankét olimpiai pontot szereztek. Ez 27 ponttal több, mint az előző, római olimpián elért eredmény.

Rózsa András Az öröm és a barátság olimpiája címmel közölt számvetést a tokiói játékokat követően: „A távoli Japánban tízszer hangzott fel a magyar Himnusz. Tízszer kúszott fel a legmagasabb árbócra a piros-fehér-zöld lobogó, tízszer érdemelték ki az aranyérmet országunk sportolói. Nyolc éve, Melbourne után, az ausztrálok népesség szerinti pontversenyt állítottak össze. E szerint 28 éve a magyar sportolók a világ legsikeresebbjei, hiszen a berlini, a londoni és helsinki olimpián a népesség szerinti pontversenyben az elsők, a Melbourne-i és a római olimpián az ausztrálok után a másodikak voltunk. Tokióban visszahódítottuk elsőségünket. Az örömhöz tartozik az is, hogy az eddigi olimpiákon szerzett 75 aranyérem mellé 10 újabbat szereztünk, s a 85 aranyérem zömét, ötvenegyet a felszabadulás után harcolták ki a magyar sportolók.”

A Hírlap számos táblázattal ajándékozta meg olvasóit, lezárandó a sikeres tokiói játékokat.

Mindebből az is kiderült, a sportágak szerinti pontverseny alapján Magyarország negyedik helyen végzett, hiszen labdarúgásban és vízilabdában az első, öttusában és vívásban a második, lövészetben a harmadik, birkózásban a negyedik, kajak-kenuban és súlyemelésben peidg az ötödik helyet szerezték meg a magyar sportolók. Figyelemre méltó az is, hogy Magyarország anno akkor atlétikában és röplabdában is a hetedik helyen zárt.