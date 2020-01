Az elmúlt évek legnehezebb döntését hozta meg

Bíró Attila, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a dunaújvárosi felkészülési torna után egy „kicsit rápihent”, majd szerdán kihirdette az Eb-n szereplő csapatát.

Mint lapunknak az eseményen elmondta, leginkább a kínai és a görög meccs nyomott a latban, de nyilván az elmúlt fél év teljesítményével együtt.

A szövetségi kapitány döntése szerint végül a 16-os keretéből a kapus Magyari Aldának, illetve a 2016-os két Európa-bajnoknak, Antal Dórának és a dunaújvárosi, jelenleg Újpesten játszó Szücs Gabriellának nem adatik meg a vasárnap az Eb-szereplés. – Közhely vagy sem, az elmúlt öt esztendő legnehezebb világverseny előtti döntését kellett meghoznom. Olyan szinten nőttek fel a fiatalabb játékosok a tapasztaltabbakhoz, hogy nüanszok dönthettek csak. Szerkezetileg per pillanat a kijelölt tizenhárom játékosból álló csapatot tartjuk a legjobbnak arra, hogy az ismert célokért harcoljon –mondta már a szövetség honlapjának.

Ami az elkövetkezendő napokat illeti: a csapat két napig a Dunaújvárosban is szereplő kínai válogatottal készül, szombaton költözik be egy budapesti szállodába, vasárnap pedig rajt. Bíró Attila kiemelte: – Jó formában, kiváló erőben vannak a lányok, robbanékonyak, de még mindent lehet javítani, most a gyorsításon, a dinamizmuson van a hangsúly. Az elmúlt hónapok, hetek valóban jó eredményeinek örülünk, de cseppet sem altat el bennünket! A mögöttünk hagyott mérkőzések semmilyen szempontból nem érnek fel egyetlen Eb-mérkőzéssel sem, tudjuk, ellenfeleink is sokat dolgoznak. Optimisták lehetünk, elbizakodottak nem, tudjuk, mi a dolgunk. Abban biztos vagyok, ez a csapat képes mindenért harcba szállni!