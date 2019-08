A minősíthetetlen egyéni teljesítménynek ez a következménye

Az NB III közép csoportjának negyedik fordulójában vasárnap a tolnai megyeszékhelyen lépett pályára a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata, ahol súlyos vereséget szenvedett.

Szekszárdi UFC – Dunaújváros PASE 4–1 (2–0)

Szekszárd: Szűcs K. – Füredi, Fejes P. (Béla M. a 86. p.), Péter A., Királyházi (Vituska a 67. p.), Márton E., Kvanduk J., Dudás D., Lékó (Juhász M. 69. p.), Budai D., Kesztyűs. Vezetőedző: Dienes Pál.

DPASE: Pokorni – Hompót D., Csendes, Kis B., Horváth K., Puskás G. (Al-Sheraji a 65. p.), Barna Zs., Kovács B., Dorogi R. (Tóth Á. a 65. p.), Busa (Áman a 74. p.), Szepessy R. Vezetőedző: Lőrincz Emil.

A mérkőzés elején a hazai együttes kezdeményezett többet, aminek eredményeként az első félóra végén a vezetést is megszerezték. Egy, tizenhatoson belüli szabálytalanságot követően Fejes Péter volt büntetőből eredményes (1–0). Öt perccel később Kesztyűs talált Pokorni kapujába, beállítva ezzel a félidei eredményt (2–0).

A fordulást követően is a házigazdák játszottak fölényben, és a negyvenhetedik percben Dudás Dániel révén háromgólosra növelték az előnyüket (3–0). Az ötvenharmadik percben Kovács megpattanó lövése Szepessyről jutott a kapuba, ezzel sikerült szépíteniük az újvárosiaknak (3–1). A végeredményt jelentő találatot a hatvanhatodik percben Péter Antal szerezte (4–1).

Dienes Pál: – Gratulálok játékosaimnak, hiszen a látottak alapján ilyen arányban is megérdemelt nyertek.

Lőrincz Emil: – A minősíthetetlen egyéni teljesítményeknek csak ez lehetett a következménye.