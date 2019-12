A Mikulás Kupán lábtoll-labdáztak

December 7-én Újszászon versenyeztek a Gárdonyi Géza Általános Iskola lábtoll-labdacsapatának újoncai.

Hagyomány, hogy ezen a versenyen szoktak bemutatkozni a kezdőjátékosok. Dunaújvárosból hárman kapcsolódtak be a versenyzésbe: Vicsotka Martin Vince, Nagy György, és a csapatban a fiúk között játszó Gál Vivien Anna.

Az újoncok között kiemelkedően szerepelt Rabi Marcell, Rédli István Márk, Zudor Milán Csaba és Kondor Anett, akik többször is felállhattak a dobogóra, mert csapatban, egyéniben és dekázó versenyben is az élen végeztek – tájékoztatta lapunkat Kohán Árpádné edző.

Bár a verseny elsősorban az újoncoknak, kezdőknek lett meghirdetve, többen is nagyon szerettek volna részt venni a gyermek korcsoportból, így, engedve a kérésnek, ők is lehetőséget kaptak a bizonyításra.

5. Mikulás Kupa, Újszász, a dunaújvárosi versenyzők eredményei.

Újonc fiú csapat: 1. Gárdonyi (Rabi Marcell, Rédli István, Zudor Milán), 2. Gárdonyi (Budai Tamás, Kondor Anett, Sziver Patrik).

Fiú egyéni: 1. Rédli István, 3. Zudor Milán.

Leány egyéni: 2. Kondor Anett.

Gyermek, fiú csapat: 2. Gárdonyi (Irowa Noel, Kattári Dávid, Kovács Krisztián, Lednecki Patrik).

Fiú egyéni: 2. Kattári Dávid, 3. Irowa Noel.