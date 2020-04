A DPASE játékosai is próbálnak úrrá lenni a helyzeten

Az NB III középcsoportjában szereplő DPASE felfelé ívelő pályán volt kénytelen felfüggeszteni a játékot a koronavírus-járvány okozta leállás során.

A közvetlen élmezőny mögött, az 5. helyen találjuk a dunaújvárosi labdarúgókat a harmad­osztály tabelláján, ám ami ennél is fontosabb, az a legutóbbi két mérkőzés eredménye. Lőrincz Emil vezetőedző tanítványai előbb a második helyezett, feljutásért öldöklő harcot folytató Szentlőrinc otthonában ért el jó iramú mérkőzésen 0–0-s döntetlent, majd hazai pályán a Szekszárdi UFC együttesét győzték le 2–0 arányban. Az együttes trénere lapunknak elmondta, sokat segített a jó bajnoki rajtban, hogy a hosszú téli szünetet megtörte az a két, MTK Budapest ellen vívott Magyar Kupa-mérkőzés (3–0, 0–2), ahol a csapat erősebb ellenféllel szemben állhatott ki.

A biztató teljesítményből Szepessy Róbert is kiveszi a részét, aki az együttes 27 bajnoki góljából 9-ért volt felelős, amivel vezeti a házi góllövőlistát, miközben összetettben – hármas holtversenyben – a harmadik helyen áll.

– Egy nagyon értékes felkészülés után vágtunk neki a tavaszi folytatásnak, játékostársaimmal és a szakmai stábbal is úgy értékeltük, hogy jól sikerült. Ezt bizonyította az is, hogy a Magyar Kupában az MTK ellen tudtunk játszani két olyan mérkőzést, ami után úgy gondolom, nem volt szégyenkeznivalónk, sőt a hazai visszavágó során kis szerencsével akár egy szorosabb eredményt is elérhettünk volna. Ennek is volt köszönhető, hogy a Szentlőrinc ellen bár reális eredmény volt a döntetlen, lehetett volna akár győzelem és három pont is a dologból. Az ezt követő hazai mérkőzést mindenképp be akartuk húzni, és ez hála istennek sikerült is, nekem is sikerült gólt szereznem a gólpassz mellé.

A koronavírus miatt a harmad­osztály küzdelmei is leálltak, ami az újvárosiakat különösen hátrányosan érintette.

– Mondhatni a lehető legrosszabbkor jött számunkra ez a sajnálatos szituáció, mivel úgy érzem, hogy egy pozitív úton tudtunk volna elindulni. De ilyen az élet, el kell fogadnunk a jelenlegi helyzetet, és próbálunk a lehetőségekhez mérten kondícióban maradni. Ebben sok segítséget kapunk az edzőinktől, mindenki személyre szabott programmal készül, mindaddig, amíg végleges információt nem kapunk a folytatást illetően. Mi most úgy készülünk, hogy lejátsszuk majd a hátralévő mérkőzéseinket, és azért dolgozunk, hogy ne kelljen nulláról kezdeni majd a készülést, illetve a már említett értékes alapozás legalább részben ne vesszen kárba. Természetesen emellett betartjuk az ajánlásokat, mindenki önállóan készül.

A formát márpedig meg kell őrizni, hiszen nagyon futott a szekér mostanság. – Koromból adódóan (34 esztendős – a szerk.) szokták mondani, hogy már inkább kifele megyek, de meg kell mondjam, soha jobban nem éreztem magam. Vissza kell csatolnom a felkészülésre, nagyon jól eltalálta a szakmai stáb a terhelés és a pihenés arányát, így nagyon jó állapotban vagyok, ami a meccseken is kijött. A Szekszárd ellen szerzett gólom is adott egy adag önbizalmat, ezért is sajnálom, hogy nem tudom ezt most tovább görgetni, hiszen az első gól általában hozza a másodikat és így tovább – zárta Szepessy.