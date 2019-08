Megindul a harc az olimpiai kvótákért

Szerdától vasárnapig a megújult Maty-éri pálya ad otthont a gyorsasági kajak-kenu világbajnokságnak, amely a sportág képviselői számára az első és legfontosabb kvótaszerzési lehetőséget kínálja a jövő évi tokiói olimpiára.

A viadalra 101 ország csaknem 1100 versenyzője, köztük 56 magyar – az épeknél 44, a parasportolóknál 12 kajakos, illetve kenus – nevezett.

A több mint száz résztvevő nemzet és a négy számjegyű versenyzői létszám rekord a viadal történetében.

A jövő évi ötkarikás játékok indulási jogainak hetven százaléka Szegeden kel el, s a magyar szakvezetés többször is hangsúlyozta, hogy ennek megfelelően

most inkább a kvóták, mint az érmek száma lesz majd az eredményesség fokmérője.

Ezzel együtt 8-10 dobogós helyezés és három-négy arany megszerzését reálisnak tartják a vezetők.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint

a csapatban kellő potenciál van ahhoz, hogy a kajakosoknál a hat férfi és hat női, a kenusoknál pedig a három plusz három kvótát megszerezze,

s ennek érdekében „komoly stratégiai döntéseket” hoztak.

Az egyik az volt, hogy az ötszörös olimpiai bajnok kajakos, Kozák Danuta, valamint világbajnok párostársa, Kárász Anna nem ült be a négyesbe, mivel egy versenyző csak egy indulási jogot gyűjthet az országának. Kozák így 500 méter egyesben és párosban indul majd harcba a címvédésért, míg a szintén címvédő kvartettben Medveczky Erika lesz a vezérevezős, mögötte pedig az ugyancsak rutinos, Rióban ebben a számban olimpiai bajnok Csipes Tamara, továbbá Bodonyi Dóra és a mindössze 19 éves, ifjúsági világbajnok Gazsó Alida Dóra ül majd a hajóban. A negyedik női kajakos ötkarikás számban, 200 méter egyesben Lucz Dóra képviseli a magyar színeket.

Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenupárosa két számban is vízre száll majd a vb-n, 200 és 500 méteren, ezek közül a fontosabb az utóbbi, amely jövőre debütál az olimpiai programban, így két versenyzői kvótát is kínál. A győri duó mindkét számban éremesélyes Szegeden, de ez sokak szerint csak óvatos előrejelzés, mert idei teljesítményüket látva – világkupa- és Európa Játékok-győzelem – akár nyerhetnek is. A másik friss ötkarikás számban, C-1 200 méteren a szegediek ifjú tehetsége, a magyar válogatott legfiatalabb tagja, a 19 esztendős Nagy Bianka száll majd vízre.

A férfi kajakosok csapatösszeállításánál előnyt élvezett az 500-as négyes, így Hüttner Csaba megfogalmazása szerint Tótka Sándor és Birkás Balázs hiába tartozik a világ élvonalába egyesben, nem indulnak ezekben a számokban, hogy – Kuli Istvánnal és Nádas Bencével – maximálisan a négy kvóta megszerzésére összpontosíthassanak. Ami a többi olimpiai számot illeti: K-1 200 méteren a 23 éves Csizmadia Kolos, K-1 1000 méteren a nála egy évvel fiatalabb, friss Európa Játékok-győztes Kopasz Bálint, K-2 1000 méteren pedig a válogatott rangidőse, a 41 éves, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és Gál Péter István száll majd harcba a tokiói indulási jogért.

Talán férfi kenuban lesz a legnehezebb a kvótaszerzés, ebben a szakágban mindössze két szám maradt az olimpia műsorán.

Ezer méter egyesben a 2008-as pekingi játékokon párosban bronzérmes, tapasztalt Kiss Tamás, 1000 párosban pedig a fiatal Kiss Balázs, Dóri Bence Balázs duó kísérli meg az indulási jog megszerzését.

A négyesek esetében csak Szegeden lesz lehetőség kvótaszerzésre, a többi számban jövőre még lehet indulási jogot gyűjteni.

A világbajnokság immár hagyományosan para-vb is lesz, a 12 fős magyar csapatról Weisz Róbert szövetségi kapitány azt mondta, nagyon erős, így bár számukra is elsősorban a paralimpiai kvóták gyűjtése a lényeg, az éremszerzés is a célok között szerepel.

Szeged 1998, 2006 és 2011 után negyedszer lesz vb-házigazda, s ezúttal modernizált, megújult környezettel várja a versenyzőket és szurkolókat a Maty-ér. A felújított Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központot múlt csütörtökön adták át, a fejlesztés leglátványosabb eleme, hogy a pályát kettéválasztó osztószigetet híd kapcsolja össze a szárazfölddel. A tévéközvetítések kamerái átkerülnek a szigetre, így a korábbi versenyekkel ellentétben nem egy nádas, hanem a több tízezer néző lesz látható a futamok hátterében. A szigeten kerékpárút épült, így az edzők kísérhetik majd tanítványaikat. A déli zárógát környékét feltöltötték, ezzel nagyobb terület állt rendelkezésre a mobil létesítmények kialakítására, ahol helyet kapnak a versenyekre érkező csapatok. Újabb emelettel bővült a céltorony, és teljes egészében befedték a főlelátót, emellett újabb utakat és parkolókat építettek.

Három-három para-döntő mellett szerdán és csütörtökön előcsatározásokat rendeznek a vb-n, a döntőkre pénteken, szombaton és vasárnap kerül sor. Az M4 Sport minden finálét – beleértve a záró 5000 méteres versenyeket is – élőben közvetít.

