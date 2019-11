Hazánk gyönyörű fővárosa, Budapest a több mint 1,7 millió lakosával meglehetősen népes város. November 17-én lesz Budapest napja. Sokszor átfutunk rajta egy-egy ügyintézés, mozizás, vagy karácsonyi bevásárlás alkalmával, de vajon felfigyelünk-e csodás épületeire, tereire, hídjaira?

Néhány tényszerű adat sokat elmond róla, de nyilvánvalóan mindenkit köt hozzá egy-egy kedves emlék, esemény. Nekem is látnivalókat, kikapcsolódásra alkalmas helyszíneket, kirándulási és elfoglaltsági helyeket, komplexumokat és bevásárló központokat jelent, valamint számos emlékezetes esemény helyszíneként is szolgált. Jártunk itt a családommal, osztálykirándulást is szerveztünk már ide.

Nagy élményt nyújtott a Hungaroring, a WestEnd City, a Természettudományi múzeum, és a Trófea Étterem is, de magasépítő tanulóként különösen figyelmet fordítok Budapest építészeti remekeire, amelyek nem csak európai, de világ viszonylatban is kiemelkednek. Minden alkalommal megcsodálom az Országházat, a hidakat és az Andrássy utat, melyek az Unesco világörökségéhez tartoznak. Az esti kivilágított Budai várról, vagy Szabadság szoborról nem is beszélve.

Számomra Budapest egy nagyon fontos alapköve az országnak, és ezért is szeretem.