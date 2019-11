Bánki Túrabakancs

Ha a Pilisben tervezünk kikapcsolódni, aligha találunk jobb elfoglaltságot a túrázásnál. A tapasztaltabb és a fiatal korosztály számára is kellemesen teljesíthető a Holdvilág-árok. A DSZC Bánki Donát Szakgimnáziumának 30 fős csapata erre a kalandra vállalkozott Salamon Attila tanár úr vezetésével október 25-én. A természet által alkotott látványosságok könnyen elnyerik a természetet kedvelő emberek tetszését. A friss levegő és a növények olyan érzést nyújtanak, amit az otthonunkban nem tapasztalhatunk. Az állatvilág is büszkén vállalja sokszínűségét, idilli ciripelés, harmonikus madárcsicsergés, mintha Édesanyám hívogató hangját hallanám vasárnap délben. A sziklákkal borított talajon gyakran találkozhatunk csordogáló kis patakokkal. Megfigyelhetjük, hogy a folyóvíz játszi könnyedséggel veszi a kőakadályokat. Már feledésbe is merült a mindennapi hajtás, másnéven a mókuskerék. A túra végén lévő pazar kilátás még a szkeptikus szemeket is ámulatba ejti.

Amennyiben a kidruccanás mellett döntünk, nem árt beszerezni egy túrafelszerelést, s ha tehetjük, fényképezőgépet is tartsunk magunknál, érdemes megörökíteni a természet még ép formáját. Nyugodt szívvel ajánlom bárkinek, aki hajlandó kiszakadni a hétköznapokból. Kellemes időjárást és kitartást kívánok a leendő túrázóknak.