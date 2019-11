Fokozott a kereslet a kisösszegű kölcsönök iránt

Kimagasló a kereslet a személyi kölcsönök iránt. A népszerűségük elsősorban annak tudható be, hogy fedezet nélkül is igénybe vehetők, illetve az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően az adósra terhelt kamatok is alacsonyan maradhattak.

Erre vesszünk fel személyi kölcsönt… A személyi kölcsönök szabadfelhasználású konstrukciót jelentenek, tehát az igénylőnek nem kell számlával igazolnia a költéseit. Emiatt nem tudhatjuk pontosan, hogy a magyar lakosság mire fordítja a személyi kölcsönök által igényelt összegeket, viszont a bankok és hitelintézetek beszámolói alapján egyre gyakoribb az ingatlancélú felhasználás. Noha kisösszegű konstrukcióról beszélhetünk, vagyis ingatlanvásárlás nem fedezhető ilyen kölcsönből, kisebb felújítási munkálatok fedezésére viszont jó megoldást kínálhatnak. Sokan a fedezetnélküliség miatt döntenek a személyi kölcsönök mellett; az egyedüli garanciát az adós rendszeres jövedelme jelenti. Ez a „fedezetnélküliség” némileg magasabb kamatokat jelent, de mindenképpen kényelmesebb megoldást biztosít. Ugyanakkor érdemes megemlíteni azt is, hogy ma már számos olyan ajánlattal is találkozunk, ahol még jövedelemigazolásra sincs szükség, noha ezek esetében a jelentős „felárat” kell fizetnünk a kölcsönért. A hitelcélok között gyakran jelenik meg a használtautó, háztartási nagygépek, televíziókészülékek és bútorok vásárlása, illetve különböző költségek fedezése (lakhatás, kezelés, utazás). Egyre népszerűbbek a legkisebb összegű ajánlatok A hitelpiac élénkülése a kisösszegű személyi kölcsönök piacán is megmutatkozik. Kifejezetten népszerűek azok az ajánlatok, amelyek néhány százezres keretösszeget kínálnak kedvező THM mellett. A Minikölcsön 0%-os (Expressz folyósítással, külön díj ellenében) és 24,9%-os (Normál folyósítással) THM mellett kínálja 600 ezer forintig terjedő kölcsöneit, amelyek igénylését elektronikus aláírás, videóazonosítás és bankszámlamegosztó funkció teszi kényelmesebbé és gyorsabbá. Fontos kihangsúlyozni, hogy minden hiteltípus esetén pénzügyi tudatosságra van szükség. Mindig legyünk tisztában a pénzügyi lehetőségeinket és kerüljük el a túlköltekezést! Figyeljünk arra, hogy a törlesztőrészletek fizetése ne okozhassa az életminőségünk romlását! Tegyük mérlegre a rendszeres bevételeinket és kiadásainkat, illetve számítsunk váratlan eseményekre is, amelyek fizetési nehézséget okozhatnak. Ha némi tartalékot tudunk felhalmozni, az esetben elkerülhetjük a késedelmi kamatok és a prolongációs díjak megfizetését.