Mi az ösztrogéndominancia?

Bizonyára már sokszor hallottunk az ösztrogénről, de nem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy milyen szerepet tölt be a női szervezetben. Kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a másodlagos nemi jellegek fejlődésében jelentős része van: a mellek növekedésére, a méhnyálkahártya vastagodására és a menstruációs ciklus szabályozására is hatással van. Ellensúlyozó hormonjaként a progeszteronhormont szoktuk említeni, kényes egyensúlyuknak köszönhetően lesz rendszeres a menstruációs ciklus, a tüszőrepedés és az ovuláció. Ha felborul ez az egyensúly és az ösztrogén kerül túlsúlyba, akkor az akár meddőséget is okozhat.

Milyen tünetei vannak?

1. Hajhullás

A hirtelen tapasztalt hajhullás az egyik jele, hogy felborult a hormonháztartásunk, esetleg ösztrogéndominencia alakult ki szervezetünkben. Persze lehetnek természetesen is olyan időszakok, amikor több hajszálat hullatunk, például ősszel és tavasszal, de ha ez folyamatos, akkor érdemes utánajárni az okának.

2. Vizesedés

A legtöbbször a bokán és testünk altájain tapasztalhatunk vizesedést, ilyenkor a megszokott ruhadarabjaink nehezebben jöhetnek fel, a cipőt nem tudjuk becsatolni vagy a nadrág szűkössé válik. A nagy nyári melegben ez bárkivel előfordulhat, de ha eddig nem voltunk hajlamosak ilyesmire és hirtelen megtapasztaljuk, akkor az lehet az ösztrogéndominancia tünete is.

3. Erős PMS

A PMS nem más, mint a premenstruációs szindróma, ezt használjuk összességében azokra a testi és lelki tünetekre, amik a menstruáció kezdete előtt egy-két héttel erősen jelentkeznek. Előfordulhat akár az is, hogy ezekben a napokban munkaképtelenné válunk az erős fejfájás miatt, de sokan tapasztalnak hangulatingadózást, súlyosabb aknés elváltozásokat az arcon és még számtalan tünetet, amik a menstruáció kezdetére elmúlnak. Ezek erősödése, a szokásosnál intenzívebbé válása is utalhat a hormonok rendetlenkedésére.

4. Migrén, fejfájás

Az erős fejfájás is jele lehet annak, hogy hormonrendszerünkben negatív változás következett be. Ha rendszeresen jelentkezik, akkor szintén vizsgáltassuk ki, hiszen több komolyabb betegségnek is lehet a tünete.

5. Elhízás

Amikor ugyanazt az életvitelt folytatjuk és hirtelen hízást tapasztalunk, akkor bizony gyanakodhatunk, hogy szervezetünkben történt valamilyen anyagcsereháztartást is érintő változás – ennek megoldása is a legtöbbször a hormonokban rejlik. Ráadásul az ösztrogéndominancia lassabb anyagcserét is okozhat, így emiatt is többletsúlyt tapasztalhatunk.

6. Meddőség, vetélés

A progeszteron-ösztrogén egyensúlya szabályozza ciklusunkat és az ovulációt. Az ösztrogéntöbblet viszont komoly zavarokat okozhat ebben, elmaradhat a tüszőrepedés és a menstruáció teljesen kiszámíthatatlanná válhat, így nagyon nehézzé válthat a teherbeesés. De a korai terhességi időszakban akár vetélést is okozhat, ezek a legsúlyosabb tünetek, ilyen esetekben a nőgyógyász javasolni fogja az alaposabb hormonvizsgálatot.

Mit tehetünk ellene?

A fentiekből látható, hogy a kellemetlen, de elviselhető tünetek mellett igazán komoly betegséget, akár meddőséget is okozhat az ösztrogéndominancia, ezért is fontos, hogy mielőbb kezeltessük. Ha hosszú időn keresztül tapasztaljuk ezeket a zavaró tüneteket, akkor egy laborvizsgálattal érdemes meggyőződni, hogy jobban lássuk hormonproblémáról van-e szó.

A mindennapokban is tehetünk hormonháztartásunk egyensúlyáért, kerüljük például az ösztrogénhatású élelmiszereket, például a túl sok szóját, igyekezzünk tudatosan, változatosan és egészségesen táplálkozni!

Az ösztrogéndominancia tünetei eléggé szerteágazóak, de szerencsére egy laborvizsgálattal megbizonyosodhatunk arról, hogy valóban ilyen probléma áll-e fenn. Sokat segíthet a progeszteronpótlás, de a legjobb megoldás, ha utánajárunk az alapproblémának, ami az egyensúly felborulását okozza, ha azt kezeltetjük, akkor a hormonális egyensúly is helyrebillen.