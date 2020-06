Öt éven belül minden megyében lesz áldozatsegítő központ

A cél, hogy olyan rendszer működjön, amelyben a hatóság is aktív cselekvőként lép fel az áldozatok támogatásában – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter.

A kormány az áldozatsegítő központok hálózatának fejlesztésével öt éven belül minden megyében könnyen elérhetővé akarja tenni ezeket a szolgáltatásokat – jelentette ki az igazságügyi miniszter hétfőn Pécsen.

Varga Judit a pécsi áldozatsegítő központ ünnepélyes megnyitóján elmondta: idén 600 millió forint áll rendelkezésre a budapesti, a miskolci, a szombathelyi és már a pécsi áldozatsegítő központ fenntartására és kapacitásuk növelésére. Hozzátette: a kabinet célja, hogy a jövőben minden megyében létrejöjjön ilyen intézmény.

A miniszter kiemelte: a központok fejlesztése azért kiemelt kormányzati feladat, mert a kabinet erkölcsi kötelességének érzi, hogy segítsen az arra szorulóknak, a segítség pedig akkor a leghatékonyabb, ha helyben történik.

További célként fogalmazta meg, hogy olyan rendszer működjön, amelyben a hatóság is aktív cselekvőként lép fel az áldozatok támogatásában. Jelezte azt is, hogy a kormány a jövőben is számít a civil és egyházi partnerek együttműködésére, mert – mint mondta – a hivatali rendben működő állami segítségnyújtó rendszernél azok „természetüknél fogva rugalmasabban tudják ellátni a feladatokat”.

A családon belüli erőszakos bűncselekményekre utalva Varga Judit kijelentette: az államnak reagálnia kell, többféle segítséget kell felajánlania, hogy az áldozatok érezzék: nincsenek egyedül, számíthatnak a közösségre, az országra.

Kiemelte: az állam civil és egyházi partnereivel évek óta széles eszköztárral működteti az áldozatsegítő rendszert; az erőszakos cselekmények áldozatai egyebek mellett jogi, pszichológiai, anyagi támogatásban részesülnek, és védett szálláshelyek állnak rendelkezésükre.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az országosan elérhető, ingyenesen hívható 80/225-225-ös segélyhívó számon és a megnyitóval egy időben elindított vansegitseg.hu weboldalon mindenki tájékozódhat arról, hol kaphat lakóhelyéhez legközelebb segítséget, emellett minden kormányhivatal foglalkozik segítségnyújtással.

Varga Judit úgy vélekedett, a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben és az áldozatvédelem rendszerének megerősítésében a „tett harsányabb ezer szónál”, ezért is kezdeményezte korábban a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak szigorítását, az élet elleni bűncselekményekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat felülvizsgálatát és a gyermekvédelmi jelzőrendszer szabályozásának módosítását.

A miniszter szerint az áldozatsegítés rendszere nem attól lesz jobb, ha politikai célokra és „játszmákra” használják fel a segítségre szorulókat, hiszen rajtuk „posztok, kommentek és üres frázisok pufogtatása nem segít”. A tárca a jogrendszer és a jogalkalmazás tökéletesítéséért partnerségre hívta azokat, akikkel közös a célja, így egyebek mellett a családjogi civil munkacsoport ülésére mintegy hatvan szervezet kapott meghívót, hogy konstruktív javaslatokkal segítse a közös munkát.

Varga Judit kitért arra: az áldozatsegítés rendszerének korszerűsítése nem csak Magyarországon került előtérbe, hiszen a bűncselekmények áldozatai jogainak védelmében az Európai Bizottság is új stratégiát fogadott el. Annak megvalósításában Magyarország partner lesz – mondta.

Horváth Zoltán Baranya megyei kormánymegbízott közölte: az új, frekventált, könnyen elérhető helyszínen létrejött központban kiváló, felkészült, magas szakmai színvonalon dolgozó szakemberek várják a segítségre szorulókat.

Őri László (Fidesz-KDNP), a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte: Magyarországon az áldozatok segítése az elmúlt tíz évben sokat javult, a kormány elkötelezett a hathatós segítség megadása mellett. Azt mondta, hogy a megyei önkormányzat több száz civil szervezettel együttműködve igyekszik odafigyelni az állampolgárokra, és felajánlani a segítséget, így az új központ szolgáltatásait is az arra rászorulóknak.

Csonka Pál, a pécsi központ munkáját támogató Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális vezetője elmondta: az áldozatokat szervezetük többi között szociális szolgáltatásokkal, ruha- és élelmiszeradományokkal segíti.

A pécsi áldozatsegítő központ ingyenes jogi, pszichológiai, érdekérvényesítési és pénzügyi segítséget nyújt a bajba jutottaknak.

Borítókép: Varga Judit igazságügyi miniszter beszédet mond a Pécsi Áldozatsegítő Központ megnyitóján 2020. június 29-én.