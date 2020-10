Orbán Viktort támadják, miközben a baloldal kormányfői sokkal drágábban utaztak

A gazdasági válság ideje alatt Gyurcsány és Bajnai több mint kétszeresére emelte a miniszterelnöki protokollkeretet.

Nemrég a Népszava terjedelmes cikkben számolt be arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök két év alatt összesen negyedmilliárd forintot „utazott el”, tételesen felsorolva az utazások számát, hosszát és költségeit. A Külgazdasági és Külügyminisztérium adataiból azonban egyértelmű: a balliberális kormányfők a gazdasági válság ideje alatt jóval többet költöttek a kormányfői protokollra, sőt: 2009-ben, amikor Gyurcsány és Bajnai is volt miniszterelnök, a miniszterelnöki protokoll-keret eredetileg 327,2 millió forint volt, ezt év közben több mint kétszeresére emelték és el is költöttek belőle 698,8 millió forintot – írja a Magyar Nemzet.

A Népszava írásában egy, a Külügyminisztériumtól adatigénylésre kapott lista alapján tételesen felsorolja, hogy Orbán Viktor milyen hosszú utakra és mennyiért utazott, rámutatva, hogy pontosan „mennyibe is került a magyar adófizetőknek” a kormányfő utaztatása. Ebből kiderül, hogy a miniszterelnök és kísérete 2019 év elejétől idén szeptemberig 55 alkalommal utazott külföldre. A közel két év alatt összesen 93 napot volt távol Magyarországról, vagyis évi 250 munkanappal számolva minden ötödik munkanapján házon kívül volt a kormányfő.

Azt is hozzáteszik, hogy Orbán Viktor néhány utazása során a honvédségi gépeket használta, tavaly például a 28 fős miniszterelnöki küldöttség is azzal ment el Jeruzsálembe. Erre a Külügyminisztérium 2,2 milliós útiköltséget számolt, ami a lap szerint nagyjából meg is felel az Airbus egy ekkora útra számított üzemeltetési költségeinek.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium lapunk megkeresésére küldött adatai alapján azonban egészen más képet kapunk.

Bajnai Gordon utazási kiadásairól nem áll rendelkezésre részletes információ, mivel hét év után megszűnik az adattárolás. Ugyanakkor azt már egyértelmű adatok bizonyítják, hogy

2009-ben, amikor Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon is volt miniszterelnök, a miniszterelnöki protokoll-keret eredetileg 327,2 millió forint volt, ezt év közben felemelték 772,7 millió forintra, és ebből el is költöttek 698,8 millió forintot.

Sőt mi több, ebben az évben 34 kiutazás és 16 beutazás történt, ami azt jelenti, hogy

a baloldali kormányfők jóval drágábban és kevesebb helyre utaztak a gazdasági válság alatti egy évben, mint a most pellengérre állított Orbán Viktor.

Ugyanis a tíz évvel később, 2019-ben elköltött miniszterelnöki protokollkeret 593,6 millió forint volt, ebben az évben 48 kiutazás és 44 beutazás történt – derül ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásából.

Fontos tisztázni továbbá azt is, hogy bár a honvédségi gépek használata nem szerepel a Külgazdasági és Külügyminisztérium elszámolásában, de a Népszava a honvédség Airbus A319 csapatszállítóit luxus gépnek titulálja, miközben valójában egy normál ülésezettségű, több mint 120 utast szállítani képes gépről van szó.