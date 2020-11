Lövöldözés volt egy bécsi zsinagógánál, halálos áldozat is van (videó)

Lövöldözés volt hétfő este Bécs belvárosában egy zsinagógánál. A szemtanúk arról számoltak be, hogy több lövést is hallottak. Az osztrák Kronen Zeitung szerint a merénylő felrobbantotta magát.

Az egyik osztrák lap, a Falter főszerkesztője Twitter-oldalán belügyminisztériumi információkra hivatkozva azt írta, hogy egy ember meghalt és többen megsérültek – írja az Origo.

Terroranschlag auf die Wiener Synagoge. Ein Toter mehrere Verletzte. Quelle: Innenministerium — Florian Klenk (@florianklenk) November 2, 2020

A bécsi rendőrség nem sokkal este kilenc óra előtt megerősítette, hogy több lövést is leadott valaki a belvárosban, amelyben többen megsérültek. Minden rendőri egységet a helyszínre irányítottak. A helyieket arra kérték, kerüljék a nyilvános helyeket.

Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Feltehetőleg terrortámadás volt a Bécs belvárosában hétfő este történt lövöldözés

– jelentette ki Karl Nehammer osztrák belügyminiszter az ORF közszolgálati televíziónak nyilatkozva.

A miniszter szerint

a lövöldözésben többen életüket veszthették, és többen megsebesülhettek.

Egy feltételezett tettest elfogtak – közölte az osztrák belügyminisztérium.

Az APA a belügyminisztériumra hivatkozva azt közölte, hogy az egyik támadó a lövöldözésben életét vesztette. A tárca azonban ezt nem erősítette meg.

Az osztrák Kronen Zeitung napilap úgy tudja, hogy egy rendőrt is meglőttek, aki a zsinagógát őrizte, életveszélyes állapotban van. Ezt később a belügyminisztérium is megerősítette. A lap egy videót is megosztott, amelyen az látszik, hogy rendőrök érkeznek a helyszínre, miközben folyamatosan lövések hangját lehet hallani.

A Kronen Zeitung egy szemtanúra hivatkozva azt írja, hogy legalább 50 lövést adtak le.

A Kronen Zeitung szerint a támadó felrobbantotta magát.

Az Origo egyik olvasója alig néhány percre lakik a lövöldözés helyszínétől. A portálnak elmondta, hogy a tévében rendkívüli adás van, amelyben azt kérték az emberektől, hogy maradjanak otthon.

A Twitteren megjelent egy videó, ami állítólag a lövöldözés közelében készült. Ezen azt látni, hogy egy étterembe kommandósok mennek be, a vendégek pedig az asztalok alá bújnak.

BREAKING: Police raid restaurants in Vienna pic.twitter.com/DD9EqBZqcx — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) November 2, 2020

A Bécsi Izraelita Felekezeti Közösség (IKG) szerint a támadás idején nem voltak emberek a zsinagógában. A ausztriai zsidó közösség vezetője a Twitteren pedig azt írta, hogy egyelőre nem világos, hogy a bécsi zsinagóga, vagy annak melléképületei lettek volna a támadás célpontjai, azok akkor már zárva voltak.

Borítókép: rendőrök megmotoznak egy embert, miután lövöldözés volt a bécsi Stadttempel nevű zsinagóga közelében 2020. november 2-án